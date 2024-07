NS-terasz: „Képtelenek kikapni az angolok”

A háttérben sokan dolgoznak azért, hogy az NS-teraszon minden zökkenőmentes legyen. Egyikük a 35 esztendős Faddi Ákos közgazdász, rendezvényszervező és számítástechnikai szakember. Az Eb ideje alatt napokon át ő volt az egyik technikus, aki azért felelt, hogy a televíziókép jó minőségben érkezzen meg az óriáskivetítőre, ő kezelte a vásznon megjelenő videófelvételeket, fotókat, feliratokat.

„Addig nem nagyon érdekelt a futball, amíg nem voltam kint Madridban. Nővérem férje spanyol, hatalmas Atlético-szurkoló. 2015-ben voltam vele egy meccsen, a klub kocsmájában, amelyből az utcára és a stadionban is volt kiszolgálás. Elvarázsolt a fantasztikus hangulat, azóta már a lelátóról is figyeltem az Atleti találkozóját. A munkám miatt az idei torna selejtezőjében a magyar válogatott szereplését nem tudtam követni, az NS-teraszon azonban bőven kaptam a fociból. A holland–török negyeddöntőn dolgoztam itt utoljára, de ugye valahol kell nézni a még hátralévő találkozókat, majd a közönség soraiban foglalok helyet. A magyarok sajnos már nincsenek versenyben, a spanyolok viszont igen, remélem, a döntőben is szoríthatok nekik.”