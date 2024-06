Túlterheltség miatt futballoznak fásultan az angol játékosok?

TOVÁBB TART A VITA Angliában arról, hogy miért nem játszik jól a válogatott. A szigetországi média nem elégszik meg azzal, hogy Gareth South­gate szövetségi kapitány irányításával az együttes legyőzte Szerbiát (1–0), döntetlent játszott Dániával (1–1) és négy ponttal vezeti a C-csoportot, keményen számon kéri a látványos futballt.

„Jelenleg nem tudjuk megvalósítani, hogy magasan letámadjuk az ellenfelet, megállás nélkül nyomást helyezzünk rá. A csapat fizikai állapota egyszerűen nem teszi lehetővé” – magyarázta a bizonyítványt Gareth Southgate a dánok elleni döntetlen után, és a szakértők is egyetértettek vele. Alan Shearer szerint a csapat kifejezetten fáradtan mozgott a második csoporttalálkozón, és a német televíziónak dolgozó Per Mertesacker is hasonló álláspontot képviselt. Márpedig az angol válogatottra, ha a torna végéig tervez, még öt mérkőzés vár…

Az Opta statisztikái szerint az angol válogatott keret tagjai a 2023–2024-es idényben 82 143 játékpercet töltöttek a pályán klubjukban, ami soknak tűnhet, azonban nem a legtöbb az Európa-bajnokság résztvevői közül. A német válogatott futballistái (85 475) és a portugálok (82 345) is megelőzik az angolokat ezen a téren, igaz, a torna esélyesei közül a franciák (79 230) és a spanyolok (78 250) utánuk következnek a sorban. Ha figyelembe vesszük, hogy a német és a portugál válogatott is jobban kezdte a tornát az angolnál, jóval látványosabb, eredményesebb futballt mutatott be idáig, nem tűnik védhetőnek az álláspont, mely szerint az angoloknál a túlterheltség a probléma legfőbb oka. Különösen igaz ez annak tükrében, hogy Ezri Konsa (4370) és Ollie Watkins (4318) töltötte a legtöbb percet klubjában a pályán az angol kerettagok közül, Konsa még pályára sem lépett az Európa-bajnokságon, Watkins pedig mindössze 20 percet kapott a dánok ellen.

A The Athletic elemzése szerint az angol futballisták fásultsága leginkább a középpályás védekezésre hat ki, az elöl letámadó Harry Kane nem kap elég támogatást a csapattársaitól, akik rendre elcsúsznak a mozgásukkal, így az ellenfél sokszor zavartalanul hozhatja fel a labdát és szőheti támadását. Szintén fontos szerepet játszhat a visszafogott teljesítményben a mentális fáradtság. Gareth Southgate nem vitt magával sportpszichológust Németországba, az előző tornán döntőig jutó csapat mellett dolgozó szakembert azóta elbocsátották.

„Európa-bajnokságon vagyunk, egy játékos sem megy oda azzal a stábhoz, hogy fáradt – idézte Declan Rice-t, az angol válogatott középpályását a The Athletic. – Láttam a portugál és a francia válogatottat is játszani, egyik sem megy előre megállás nélkül teljes gázzal. Meg kell találni az arany középutat a játék és az eredményesség között, mert ahogy halad előre a torna, úgy kerülünk szembe egyre jobb ellenfelekkel, és egyre többet kell kiadnunk magunkból. Várjuk meg a végét, mielőtt levonjuk a tanulságokat!”

Combizomsérülés hátráltatja Benjamin Seskót

Nincsen százszázalékos állapotban Benjamin Sesko. A 21 éves szlovén csatár már az RB Leipzigben töltött bajnoki idény végén comb­izomsérülést szenvedett, és a hírek szerint mostanáig nem épült fel teljesen. A The Athletic arról ír, hogy a csapat első két csoportmérkőzésén, Dánia (1–1) és Szerbia (1–1) ellen is csak fájdalomcsillapítókkal tudta vállalni a játékot, és Anglia ellen kedden hasonló lesz a helyzet. Bármennyire is szeretné pihentetni kulcsjátékosát Matjaz Kek, a szlovén válogatott szövetségi kapitánya, Szlovénia továbbjutási esélyéhez pontot kell szerezni az előző torna döntősével szemben, és ehhez szükség lesz Sesko pályára küldésére is.