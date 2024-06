Péntek este a kölni szurkolói zónánál, a Németország–Skócia (5–1) nyitómeccs alatt már több kisebb magyar csoporttal is találkoztunk, akik hallatták is a hangjukat, de focizó magyar gyerekeket is lencsevégre kaptunk. Fotók, videók!

VIDEÓK FOTÓK (Koncz Márton)



A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország