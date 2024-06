Szívesen visszatérne az NB I-be Joan Carrillo, aki egyelőre Gironában szurkol a spanyoloknak

– Mivel telnek a napjai azóta, hogy tavaly februárban távozott a Lugótól?

– Gironában élek, sok mérkőzést nézek, figyelemmel követem a bajnokságokat, játékosokat – mondta lapunknak Joan Carrillo, aki 2015-ben magyar bajnok lett a Videotonnal, 2021 novembere és 2022 júniusa között pedig a Debreceni VSC-t irányította. – Emellett van egy kollégám, aki korábban az Espanyolnál és az FC Barcelonánál dolgozott, vele együttműködve adunk egyéni taktikai-technikai tanácsokat néhány futballistának. Van köztük olyan, aki a La Ligában futballozik, de olyan is, aki az Egyesült Államokban, az MLS-ben.

– Arra nem gondolt, hogy visszatér Magyarországra?

– Nagyon szívesen visszamennék, a menedzseremnek is mindig mondom, hogy jó lenne újra Magyarországon dolgozni. Képben vagyok, figyelemmel követem az első és a másodosztályt is, de jelenleg úgy tűnik, hogy nincs reális esély arra, hogy visszatérjek.

– Miért?

– Látja, ezt én sem tudom, de amióta eljöttem, nem keresnek. Pedig az első fehérvári időszakomban bajnokok lettünk, a másodikban pedig ezüstérmesként végeztünk. Ha jól tudom, azóta sem végzett harmadiknál jobb helyen a csapat. A Debrecent úgy vettem át, hogy közel állt a kieső helyhez, de végül hetedikek lettünk, és simán bent maradtunk. Nem tudom, mi az oka annak, hogy azóta nem hívtak, pedig szerettem Magyarországon dolgozni, és ha kapnék onnan ajánlatot, biztosan elgondolkodnék rajta.

– Az Eb-meccseket otthon nézi, vagy lesz olyan találkozó, amelyet a helyszínen követ?

– Itthon nézem a mérkőzéseket, és természetesen nagyon szurkolok a spanyol válogatottnak. De nem csak az Európa-bajnokságot figyelem, a Copa Américát is nagyon várom.

– Spanyolország három évvel ezelőtt az elődöntőig jutott. Mit gondol, most mennyi esély van a tornagyőzelemre?

– Szép futballt játszik a válogatott, csapatként is erős, és sok a fiatal, motivált játékos, akik nagy tetteket akarnak véghez vinni. Ugyanakkor talán ez az egyik hátrány is. Sokuknak még nincs meg a kellő rutinja, márpedig az ilyen nagy tornákon ez kulcsfontosságú. Sok múlik azon, hogy a fontos pillanatokban mennyire lesz szerencsénk, és mennyire kerülnek el minket a sérülések. Probléma lehet még, hogy fizikailag vannak nálunk erősebb csapatok, és a védekezésünk sem mindig stabil. A legnagyobb erényünk, hogy nagyon egyben van a válogatott, és tényleg csapatként funkcionál.

– Ki az, akire a leginkább érdemes lesz figyelni, aki sokat tehet a spanyol válogatott sikeréért?

– Bár Lamine Yamal még nagyon fiatal, a válogatott egyik húzóembere lehet. Szerencsére úgy néz ki, hogy az idény közben sérülésekkel bajlódó Pedri is tökéletes állapotban várja az Eb-t, és Mikel Oyarzabal is jó formában van. Dani Olmótól is sokat várok, és kíváncsi leszek, Fermín López mennyi lehetőséget kap, és hogyan tud élni vele.

– Van olyan játékos, akit hiányol a keretből?

– Gavi sérülés miatt nem lehet ott, ő nagyon hiányzik a középpályáról. Karakteres labdarúgó, sokat tehetett volna a csapatért.

– Mit vár a magyar válogatottól?

– Az utóbbi években rengeteget fejlődött, és most már tényleg ott tart, hogy bárki ellen van esélye. Egyre több játékosa európai topbajnokságban, nagy csapatban szerepel, és ez a minőségi fejlődés a pályán is érezhető. De sokat számít az is, hogy jól összerakott, összeszokott csapat a magyar, amelynek a magja régóta együtt futballozik. Ennek megfelelően jönnek az eredmények is, nem véletlen, hogy sorozatban a harmadik Európa-bajnokságára készül.

– Van olyan játékos a magyar keretben, aki beférne a spanyol válogatottba is?

– Mint mondtam, a csapat nagy része erős klubokban játszik, úgyhogy nyilván van olyan, akinek lenne helye a spanyol keretben. Neveket viszont inkább nem mondanék, ha nem haragszik.

– Nyilván Spanyolországnak szurkol, de hogy látja, kinek van a legnagyobb esélye az Eb-győzelemre?

– Erre mindig nehéz válaszolni, mert hosszú a torna, végig erősnek kell lenni, és még így is nagyon sok múlik a szerencsén és egyéb apróságokon. Az egyik legerősebb válogatott egyértelműen a franciáké. Tele van minőségi futballistákkal, ezért nagyon sok a variációs lehetősége. A házigazda németeket sem szabad lebecsülni. Az ilyen nagy tornán mindig sokat számít, ha valaki hazai közönség előtt játszhat, a szurkolók biztatása hatalmas lökést adhat a nehezebb pillanatokban.

A tizenhat éves és tizenegy hónapos Lamine Yamal szinte biztosan minden idők legfiatalabb futballistája lesz, aki pályára lép az Európa-bajnokságon, és természetesen minden idők legfiatalabb góllövője is lehet. Az FC Barcelona szélsője (marokkói apuka és egyenlítői-guineai anyuka gyermeke) eddigi hét mérkőzésén két gólt szerzett a spanyol válogatottban, és valóban sokat várnak tőle a szurkolók. Ahogyan Joan Carrillo is említette, ő lehet a húzóember, de a Fehérvár és a DVSC korábbi edzőjének abban is igaza van, hogy sok játékosnak még nincs kellő rutinja a nagy tornákon. Sokatmondó, hogy a két évvel ezelőtti vb-keretből csak tízen lesznek Németországban, ami még akkor is meglepő, ha néhányan (köztük Sergio Busquets és Jordi Alba) visszavonultak a válogatottól, és olyanok is vannak, akik sérülés miatt hiányoznak (Gavi, Alejandro Balde). Lamine Yamal lehet minden idők legfiatalabb Eb-játékosa

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország