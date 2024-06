Schäfer: Ennél több helyzetet Németország ellen nehéz kialakítani

Schäfer András így értékelt a találkozó után:

„Úgy gondolom, ennél több helyzetet Németország ellen nehéz kialakítani. Ha nem élsz ezekkel a helyzetekkel, nem rúgod be őket, akkor nagyon nehéz dolgod lesz. Nyilván egy ilyen csapat ellen a pontszerzéshez az kell, hogy egyrészt nagyon-nagyon jól teljesíts, másrészt próbáld meg megölni a játékát. Kell hozzá minimális szerencse is, ami szerintem most, a bírói ítéletekkel nem volt meg. A múltban sokszor megvolt, úgyhogy felesleges lenne most kifogásokat keresni. Ha az egész meccset nézem, a német csapat azért megérdemelte a győzelmet.”

Videónkban beszélgetünk a skótok elleni meccsről, illetve arról, hogy mentálisan mennyire vár rájuk nehéz feladat.

AZ ÁLLÁS 1. Németország 2 2 – – 7–1 +6 6 2. Svájc 2 1 1 – 4–2 +2 4 3. Skócia 2 – 1 1 2–6 –4 1 3. MAGYARORSZÁG 2 – – 2 1–5 –4 0

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

NÉMETORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–0 (1–0)

Stuttgart, 54 000 néző. Vezette: Danny Makkelie (Hessel Steegstra, Jan de Vries) – hollandok

Gólszerző: Musiala (22.), Gündogan (67.)