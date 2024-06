Rossi nem számíthat Svájc ellen egyik fontos játékosára

„A játékosaim már érzik a nyomást, ezt a nyomást nem lehet elkerülni, de ezt tudni kell kezelni, a játékunkra kell összpontosítani. Nem véletlenül jutottunk el ide. A svájciak nagyon jól védekeznek, elöl pedig több gyors játékosuk van, nem csak egy játékosra kell figyelni” – mondta Marco Rossi a várakozásait illetően, majd a kezdőcsapattal kapcsolatban kapott kérdést.

„A kezdőcsapat kijelölésekor sok szempontot figyelembe kell vennem. Ki, hogyan készül az edzéseken, ki az ellenfél. Megpróbálunk olyanokat pályára küldeni, akik adott helyzetben a legjobban szolgálják céljainkat. A holnapot illetően nincs már bennem kérdés, összeállt a kezdőcsapat” – fogalmazott a kapitány, akit a kapuskérdésről is faggattunk.

Arra lettünk volna kíváncsiak, mennyire dönthet Gulácsi Péter és Dibusz Dénes között, hogy a Leipzig kapusa lábbal is nagyon magabiztos. A kapitány azonban nem bocsátkozott konkrétumokba a válaszában.

„A modern futballban fontos, hogy a kapusok lábbal is jól játszanak, úgy gondolom, nálunk ebben magas szintet képviselnek mindketten, persze a legfontosabb az, hogy a saját feladatukban teljesítsenek” – reagált Rossi, aki ezután egyes játékosokkal kapcsolatban is kapott kérdéseket. Svájci részről Granit Xhakáról, a mieink részéről pedig Loic Negóról.

„Xhaka a maga posztján a világ legjobbjai közé tartozik az utóbbi időben, ő a svájciak játékának egyik fő letéteményese, de említhetem a meghatározó játékosok között Akanjit, Fruelert és Vargast is. Ami Loic Negót illeti, ő ugyanolyan magyar, mint én, hiszen ő is magyar állampolgár. Nagyszerű srác, nem is tudnám egyszerűen leírni, hogy emberileg milyen sokat ad a csapatnak. Azonban jelenleg sérüléssel bajlódik, így holnap nem játszhat.”

Negón kívül Callum Stylest is sérülés hátráltatja, több edzést kihagyott, kérdéses a játéka.

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt am Main: Svájc–Németország

Németország, Magyarország, Svájc, Skócia

MAGYARORSZÁG

Kapusok: 12 – Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), 1 – Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), 22 – Szappanos Péter (Paksi FC)

Védők: 3 – Balogh Botond (Parma – Olaszország), 21 – Botka Endre (Ferencvárosi TC), 24 – Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), 5 – Fiola Attila (Fehérvár FC), 2 – Lang Ádám (Omonia – Ciprus), 6 – Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), 4 – Szalai Attila (SC Freiburg – Németország)

Középpályások: 14 – Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), 26 – Kata Mihály (MTK Budapest), 11 – Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), 15 – Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), 8 – Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), 18 – Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), 7 – Loic Nego (Le Havre – Franciaország), 13 – Schäfer András (Union Berlin – Németország), 17 – Callum Styles (Sunderland – Anglia)

Támadók: 9 – Ádám Martin (Ulszan HD – Dél-Korea), 23 – Csoboth Kevin (Újpest FC), 16 – Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), 25 – Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), 20 – Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), 10 – Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), 19 – Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz-magyar)