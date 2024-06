Réthy Béla: Túlságosan Rossi-központú a magyar válogatott

„Bevallom, többet vártam a magyar válogatottól – fogalmazott Réthy Béla. – Svájc ellen az első félidőben súlyos taktikai hibát követett el a csapat, pedig nagyon nem jellemző ez Marco Rossira, aki nagy taktikus. A második félidőben már javult a játék, és Németország ellen is helytállt a csapat, ám két forduló után nulla pontnál biztosan mindenki többre számított, így én is. Willi Orbán hosszú évek óta a csapat egyik legjobbja volt, most ő is csalódást okozott mindkét meccsen, nagyon sokat hibázott, de Szoboszlai Dominiktól is többet vártam. Úgy érzem, túlságosan Marco Rossi-központú a magyar csapat. A szövetségi kapitány felépített egy rendszert, amely működik, amelyben mindenki teszi a dolgát, ám ha váratlan helyzet van a pályán, a játékosok nem tudnak rá maguktól reagálni, a szövetségi kapitánytól várják a megoldást. A német csapatban Toni Kroos vagy Ilkay Gündogan is kézbe tudja venni a dolgokat, ha szükséges, a magyar csapat viszont tanácstalanná válik, ha nem lehet követni az eredeti meccstervet.”

A Skócia elleni mérkőzéssel kapcsolatban is megosztotta várakozásait a legendás kommentátor: „Nagyon szurkolok a magyar válogatottnak, de nehéz lesz legyőznie a skótokat, akik bár rosszul kezdtek, Svájc ellen már nagyon jók voltak, uralni tudták a meccset. A magyar csapat remekelt a selejtezőben és tizennégy mérkőzésen át veretlen volt, ám nagy különbséggel nem igazán tud megverni senkit, márpedig most mínusz négyes a gólkülönbsége. Azt nehéz elképzelni, hogy sok góllal győzzön, így siker esetén is leginkább csak abban reménykedhet, hogy lesz két csoport, amelyben a harmadik helyezetteknek legfeljebb két pontja lesz, bár ehhez nem jönnek jól az olyan meccsek, mint az ukránok győzelme Szlovákia ellen.”