Az Eb-játéknap, amelyen Ibrahimovic és Balotelli is rúgott akrobatikus gólt

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM EMLÉKEZETES GÓL A MÚLTBÓL

(1972, NSZK–Szovjetunió 3–0) Éppen csak túl voltak a csapatok a brüsszeli finálé első félidejének felén, amikor egy nyugatnémet tűzijáték harmadik lövéséből a lesipuskás Gerd Müller megszerezte a vezetést. „A nemzet bombázójának” ez volt az 50. gólja a válogatottban, de nem az utolsó – ezen a meccsen sem…

(1996, Anglia–Hollandia 4–1) A maga idejében Alan Shearert is egy nemzet bombázójának kijáró szeretet övezte, a hollandoknak kétszer is betalált ezen a wembleyi estén – a videóban a második látható, egy Gascoigne, Sheringham-összjátékot követő közeli bomba.

(2004, Svédország–Olaszország 1–1) Elúszóban voltak a pontok, amikor a 85. percben, egy hamisítatlan Zlatan Ibrahimovic-rögtönzés láttán végre tombolhatott a svéd tábor a portói Dragaóban: a labda ide-oda röpködött az olasz kapu előterében, és amikor Gianluigi Buffon úgy döntött, kimozdul érte, Ibra megelőzte, és a léc alá ívelt. Oxival, a saját mozgásával ellentétes irányba küldve a labdát…

MAGYAR SZÁL: IZLAND ELLEN KELLETT NÉMI SZERENCSE IS

(2016, Izland–Magyarország 1–1) A bemelegítés után kezdjük a mieink franciaországi kalandozásaival: az osztrákok legyőzése után az izlandiak vártak Bernd Storck csapatára. A marseille-i meccsen a félidők végjátéka tartogatta a legfontosabb eseményeket: nem sokkal a szünet előtt Gylfi Sigurdsson értékesítette a Király Gábor ellen befújt tizenegyest, és már nagyon a végére járt a meccs játékideje, amikor a csereként beálló Nikolics Nemanja kapu elé lőtt labdáját Birkir Saevarsson a saját kapujába pattintotta. Két meccs, négy pont, gyakorlatilag kinyílt előttünk a nyolcaddöntő kapuja.

Birkir Saevarsson lábáról már a saját kapujába tart a labda, Böde Dániel beavatkozására nem volt szükség (Fotó: Nemzeti Sport)

EGY EB-KLASSZIKUS: NSZK–SZOVJETUNIÓ 3–0

(1972, Brüsszel) Bár sorozatunk még a felénél sem tart, már a második Európa-bajnokságtól kell elköszönnünk: a legkorábbit, az 1968-ast már lezártuk június 10-én, most jöjjön az 1972-es, amelynek döntőjét az UEFA fenti bemelegítő összeállítása is érintette. GERD MÜLLER első gólját már láttuk, a második félidő elején Herbert Wimmer is betalált a szovjetek kapujába, majd néhány perccel később jött Müller második gólja.

A korszak gyakori nyugatnémet gólöröme: az emberhegy alján Gerd Müller (Fotó: AFP)

Bomber der Nation – A nemzet bombázója; így becézték Müllert, a Bayern Münchent 15 éven át szolgáló középcsatárt, aki ama kevés labdarúgó közé tartozik, akik a válogatottban több gólt szereztek (68), mint amennyi mérkőzésen (62) pályára léptek. Négy mérkőzésen szerzett négy gólt nemzeti mezben, vb-n két mesterhármasa és egy duplája volt (10 góllal lett az 1970-es mexikói torna gólkirálya!), és ha a ‘74-es vb-n ezt nem is tudta megközelíteni, négy mérkőzésen ott is a kapuba talált egyszer-egyszer – ezek egyike a hollandok elleni megnyert finálé volt.

S ha a válogatottnak hátat is fordított a hírhedt bankettbotrány után (a vb-aranyat ünneplő összejövetelre csak a vezetőket kísérhették el a feleségek, a játékosokat nem), a Bayernnel nyert még két BEK-et.

EGY KIS KITEKINTÉS

GERD MÜLLER GÓLJAI AZ 1970-ES VILÁGBAJNOKSÁGON

A BUNDESLIGA MEGEMLÉKEZÉSE GERD MÜLLERRŐL:

EGY VILÁGKLASSZIS NAGY MÉRKŐZÉSE: ZLATAN IBRAHIMOVIC

(2004, 2008, 2012) Gerd Müller 62 válogatott mérkőzésen 68 gólt szerzett, ZLATAN IBRAHIMOVIC majdnem kétszer annyin kicsivel kevesebbet (122/62), de ne vezessen félre minket a rendkívül szigorú mülleri mérce: Ibra teljesítménye is világklasszishoz méltó. Ezen a napon például egészen lenyűgöző gólt szerzett, ahogyan azt a bevezetőben is láttuk. Most megnézhetjük a meccs másik találatával, Antonio Cassano fejesével együtt.

Zlatan Ibrahimovic „az egekben” rúgott bele a labdába (Fotó: Getty Images)

Aztán kattinthatunk a másik videóra, amelyik Ibrahimovic mind a hat Eb-gólját elénk tárja: kettőt-kettőt a 2004-es, a 2008-as és a 2012-es kontinensbajnokságról. A következő Eb selejtezőjében is szerzett 11 gólt, de aztán soha többé nem talált a kapuba válogatott mezben: sem a 2016-os tornán, ahol 2012-höz hasonlóan csapatkapitánya volt a kék-sárgáknak (a statisztikák szerint csak egyszer találta el a kapu felületét) – a franciaországi Eb-kiesés után le is mondta a válogatottságot –, sem az ötéves kihagyása után.

Ami viszont azt a bizonyos hat Eb-gólt illeti, közülük nem csupán a későbbi Juve-csapattársnak, Gianluigi Buffonnak oxizottra illik a káprázatos jelző…

Antonio Cassano (kék mezben) a győztes gólt fejeli az írek ellen (Fotó: Getty Images)

MICSODA EGYBEESÉS!

(2004, 2012) ANTONIO CASSANO előadásában már láttunk egy fejes gólt a fenti összefoglalóban, most jöjjön még egy, hiszen az olasz támadó is ama kevesek közé tartozik, akik ugyanazon a naptári napon két Eb-n is gólt szereztek. Az olaszoknak mindenképpen győzniük kellett, és Cassano első félidei fejes góljával, valamint a csereként beálló Mario Balotelli akrobatikus lövésével nyertek is. Balotelli nem lett volna önmaga, ha a gól után nem próbál „üzenni” saját kispadja felé, még mindig méltatlankodva a cseresorba nevezése miatt – a kamera elkapta, amint Leonardo Bonucci minden erejével igyekszik betapasztani a száját. Cesare Prandelli szövetségi kapitány nem firtatta, miről volt szó, és utóbb Balotelli legjobb húsz percének nevezte az írek elleni játékát.

Mario Balotelli és Leonardo Bonucci előadása négy tételben (Fotó: AFP)

S hogy el ne feledjük: amíg a 2004-es svéd–olasz meccsen Giovanni Trapattoni a squadra azzurra szövetségi kapitánya volt, nyolc évvel később ugyanaznap, immár 73 esztendősen, az ír válogatottat irányította szülőhazája legjobbjai ellen.

Kubala László a spanyol válogatott edzését vezeti 1979-ben (Fotó: Getty Images)

ÖT MECCSET IS JÁTSZOTTAK: SPANYOLOZZUNK EGYET!

(1980, Spanyolország–Anglia 1–2) Mindkét csapat egy ponttal várta az utolsó csoportmeccset, azaz csak a győztes reménykedhetett a továbbjutásban. Ez volt az a mérkőzés, amelyiken a szünetben becserélt Dani néhány perc leforgása alatt háromszor rúgott büntetőt: az elsőből gól lett (1–1); a másodikból is, de Erich Linemayr osztrák játékvezető megismételtette; a baszk támadó oldalt váltott, harmadjára a kapu jobb oldalát célozta, de Ray Clemence megsejtette ezt, és nemhogy védett, egyenesen megfogta a labdát! Percekkel később Tony Woodcock belőtte az angolok második gólját, ám hiába a nápolyi győzelem, az esti olasz–belga csata döntetlenje nem volt jó a háromoroszlánosoknak – a spanyolokkal együtt ők is kiestek.

Ez volt Kubala László utolsó mérkőzése spanyol szövetségi kapitányként; a barcelonai legenda 1969 és 1980 között 68 mérkőzésen vezette a spanyol válogatottat (amelyben korábban 19-szer pályára is lépett), rekorderként köszönt el, és azóta csak Vicente del Bosque (114) előzte meg a kapitányi örökranglistán.

(1996, Spanyolország–Románia 2–1) S innentől győzelmek. Percekre volt a csoportbeli búcsútól a Javier Clemente vezette spanyol válogatott is, a döntetlen nem lett volna elég a leedsi mérkőzésen, ám a kapitány jó érzékkel cserélt, Amor a 84. percben befejelte a győzelemhez és a továbbjutáshoz szükséges második gólt.

Raúl fogadja a gratulációkat egyetlen Eb-gólja után: mellette a 2000-es tornán szintén gólt szerző Gaizka Mendieta (16) és Alfonso (Fotó: Getty Images)

(2000, Spanyolország–Szlovénia 2–1) José Antonio Camacho csapata vereséggel kezdett a norvégok ellen, nem fért bele az újabb pontvesztés. Raúl már a 4. percben hatalmas lövést küldött a jobb felső sarokba – hihetetlen, de ez volt a Real Madrid-legenda 44 válogatott gólja közül az egyetlen, amelyik Európa-bajnokságon született! –, ám amikor az 59. percben Zlatko Zahovic és Milan Osterc összehozott egy furcsa gólt, felsejlett az újabb keserű vég. Csakhogy Joseba Etxeberria egy percen belül válaszolt egy rövid sarkos lövéssel, a spanyolok megnyerték az amszterdami meccset.

(2008, Spanyolország–Görögország 2–1) A címvédő görögök kiesőként, de a szép búcsú reményében várták a meccset, Angelosz Hariszteasz, az előző Eb hőse szép fejessel meg is szerezte nekik a vezetést, azonban Luis Aragonés csapata – bármennyire tartalékosan is állt fel – fordított a szünet után. Rubén de la Red, a szívbetegség miatt 25 évesen visszavonulni kényszerülő középpályás élete egyetlen válogatott góljával egyenlített, és Dani Güiza is az első (de nem az utolsó) válogatott gólját ünnepelte a 88. percben – fejese győzelmet ért.

Elsőrangú kiszolgálás: Jesús Navasnak ilyen gólhelyzetet teremtettek a társak (Fotó: Getty Images)

(2012, Spanyolország–Horvátország 1–0) Gdanskban a spanyolokkal eshetett volna meg, ami négy évvel korábban a görögökkel: címvédőként a csoportban rekednek. A horvátok elleni ki-ki meccsen szó sem lehetett tartalékolásról, Vicente del Bosque a legjobbjait küldte pályára – más kérdés, hogy két cserejátékosnak jutott kulcsszerep a győztes gólban: Cesc Fabregas löbbölt passza alapozta meg a helyzetet, Jesús Navas lőtte a gólt (a közvetlen gólpassz Andrés Iniestáé volt). A spanyolok folytathatták útjukat a remélt címvédés felé.

MOST PEDIG ANGOLOZZUNK!

Az angol válogatott is sok Európa-bajnoki mérkőzést játszott június 18-án: egyet már láttunk a négyből, most jöjjön a többi.

(1988, Anglia–Szovjetunió 1–3) A frankfurti csoportmeccsre az angolok közül legfeljebb Tony Adams gondol vissza jó szívvel, ő fejelte az átmeneti egyenlítést érő gólt; amúgy a szovjet gépezet remekül működött, Szergej Alejnyikov lőtt, Olekszij Mihajlicsenko fejelt egy-egy gólt, sőt még a csereember, Viktor Paszulko is ezen a mérkőzésen örülhetett rövid válogatott karrierje egyetlen góljának. A szovjetek masíroztak a döntő felé, a háromból háromszor veszítő angolok meg indulhattak csomagolni.

Teddy Sheringham és Alan Shearer nagyszerű napot zárt a hollandok ellen (Fotó: Getty Images)

(1996, Anglia–Hollandia 4–1) Nyolc évvel később is az utolsó csoportmérkőzés jutott erre a napra, de micsoda különbség! Alan Shearer két gólt rúgott, Teddy Sheringham fejjel is, lábbal is a kapuba talált, a Wembley népe remek játékot, egy hagyományos nagy rivális fölényes legyőzését és csoportelsőséget kapott a pénzéért. Különös jelentősége volt a 78. percben történteknek, amikor is Dennis Bergkamp nagyszerű kiugratásából Patrick Kluivert szépített: ez kellett ahhoz, hogy a hollandok több szerzett góljuk révén megelőzzék a skótokat, és továbbaraszoljanak a csoportból…

(2021, Anglia–Skócia 0–0) Az esős londoni estén sok mindent láthatott a közönség, John Stones révén egy kapufát, a két kapustól, Jordan Pickfordtól és a skót David Marshalltól nagy védéseket, Reece Jamestől hatalmas gólvonalas mentést – de gólt egyet sem.

Andy Roxburgh szövetségi kapitány és a skót játékosok a FÁK-válogatott felett aratott diadal után (Fotó: Getty Images)

MICSODA EGYBEESÉS!

SKÓCIA válogatottja a mostani tornát megelőzően háromszor járt Európa-bajnokságon, kilenc meccséből csak négyet nem veszített el – és azokból hármat június 18-án játszott le. Ha van skót Eb-szerencsenap, akkor az a mai, de persze csak amolyan „skótos” szerencséről van szó: mert ahogyan a Wembleyben szerzett egy pont nem volt elég a továbbjutáshoz, úgy az alábbi két szép győzelem sem.

(1996) A Svájc elleni 1–0-s siker Birminghamben, amely Ally McCoist bombája révén született meg, a fent látott Kluivert-gól miatt nem hozta meg a továbbjutást.

(1992) A Független Államok Közössége elleni norrköpingi csoportmeccsnek a skótok szemszögéből már nem volt tétje, az ellenfél továbbjutási álmait szertefoszlató 3–0-s győzelem persze így is értékes, elvégre a Tartan Army így nem üres kézzel tért haza az első Eb-szereplésről. Nem is maradt el a lelkes fogadtatás.

Ahogyan a bevezetőben írtuk, 26 különböző válogatott játszott Eb-meccset június 18-án, ami napi rekord.

KIKET NEM LÁTTUNK MÉG A MAI SZEREPOSZTÁSBÓL?

AZ ÍREKET, akik kis híján kiejtették a győzelmi kényszerben lévő hollandokat – utóbbiak a 82. percben erőszakolták be a győztes gólt. Vajon ha Wim Kieft fejese után nem pörög be a labda a bal alsóba, aranyérmes lett volna az oranje? (1988, Írország–Hollandia 0–1)

A BELGÁKAT, akik 2016-ban megnyerték a második csoportmeccsüket is, Romelu Lukaku két gólt lőtt Bordeaux-ban, Axel Witsel fejjel talált be, történetesen ők is az íreknek. (2016, Belgium–Írország 3–0)

A JUGOSZLÁVOKAT és a NORVÉGOKAT, akiknek egymás elleni liege-i csoportmérkőzését már a 8. percben eldöntötte közeli találatával Szavo Milosevics, a szlovénok elleni nyitány kétgólos hőse, aki immár befért a kezdő tizenegybe. (2000, Jugoszlávia–Norvégia 1–0)

Hriszto Sztoicskov és Marcel Desailly egyik tűzszünetkötése, itt már Paul Durkin volt a békebíró (Fotó: Getty Images)

A FRANCIÁKAT és a BOLGÁROKAT, akik nagy iramú, eseménydús, egyszersmind kőkemény ütközetet vívtak egymással Newcastle-ban, különösen Hriszto Sztoicskov és Marcel Desailly között zajlott öldöklő küzdelem. S bár Sztoicskov szabadrúgásból lőtt egy hatalmas gólt, akkor már kettővel vezettek a franciák Laurent Blanc fejese és a saját kapujába csúsztató Ljuboszlav Penev öngólja révén, aztán a 90. percben Patrice Loko le is tutizta a győzelmüket. Ez a csata még a játékvezetőt is jobban igénybe vette, mint általában: Dermot Gallagher a vádliját fájlalta, az első félidő vége felé Paul Durkin vette át a munkáját – a dublini születésű angol játékvezető hónapokra kidőlt. (1996, Franciaország–Bulgária 3–1)

A DÁNOKAT, akik szintén a bolgárokat győzték le ezen a napon; Jon Dahl Tomasson első félidő végi góljához Jesper Grönkjaer a hosszabbításban tett hozzá egy másodikat a sajátos hangulatú bragai stadion sziklafala előtt. (2004, Bulgária–Dánia 0–2)

A CSEHEKET, akik 2016 után ismét egy csoportba sodródtak a horvátokkal, de most sikerült velük együtt továbbcsusszanniuk. Patrik Schicknek megint szerencsét hozott a glasgow-i Hampden Park, a nyitány duplája után most tizenegyesből szerzett gólt – kapott egy könyököst, még véres orral értékesítette a büntetőt –, Ivan Perisicnek pedig a csehek hoztak szerencsét, hiszen ahogy öt évvel korábban, most is betalált a kapujukba: mondhatni, a szokásos módon, egy csel befelé, aztán bumm. (2021, Horvátország–Csehország 1–1)

A SZLOVÁKOKAT, akik a lengyelek legyőzése után fájó vereséget szenvedtek Szentpéterváron, nem találták el a kaput egyszer sem. Emil Forsberg tizenegyesből lőtt gólja később a továbbjutás szempontjából is kulcstényező lett. (2021, Svédország–Szlovákia 1–0)

Nicola Rizzoli olasz játékvezető itt meghátrálásra készteti Cristiano Ronaldót (Fotó: Getty Images)

Valamint a PORTUGÁLOKAT és az OSZTRÁKOKAT, akik 0–0-ra végeztek egymás ellen a mieink csoportjában Párizsban, noha Cristiano Ronaldo tizenegyest is rúghatott – lövése a jobb kapufáról vágódott ki. (2016, Portugália–Ausztria 0–0)

JÚNIUS 18. – EB-EREDMÉNYEK

EB 1972, BELGIUM

DÖNTŐ

Brüsszel: NSZK–Szovjetunió 3–0

EB 1980, OLASZORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Nápoly: Spanyolország–Anglia 1–2

Róma: Olaszország–Belgium 0–0

EB 1988, NSZK

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Frankfurt: Anglia–Szovjetunió 1–3

Gelsenkirchen: Írország–Hollandia 0–1

EB 1992, SVÉDORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Göteborg: Hollandia–Németország 3–1

Norrköping: Skócia–FÁK 3–0

EB 1996, ANGLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Birmingham: Skócia–Svájc 1–0

London: Hollandia–Anglia 1–4

Newcastle: Franciaország–Bulgária 3–1

Leeds: Románia–Spanyolország 1–2

EB 2000, BELGIUM ÉS HOLLANDIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Amszterdam: Szlovénia–Spanyolország 1–2

Liege: Norvégia–Jugoszlávia 0–1

EB 2004, PORTUGÁLIA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Braga: Bulgária–Dánia 0–2

Porto, Dragao: Olaszország–Svédország 1–1

EB 2008, AUSZTRIA ÉS SVÁJC

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Salzburg: Görögország–Spanyolország 1–2

Innsbruck: Oroszország–Svédország 2–0

EB 2012, LENGYELORSZÁG ÉS UKRAJNA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Gdansk: Horvátország–Spanyolország 0–1

Poznan: Olaszország–Írország 2–0

EB 2016, FRANCIAORSZÁG

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Bordeaux: Belgium–Írország 3–0

Marseille: Izland–Magyarország 1–1

Párizs: Portugália–Ausztria 0–0

EB 2021, EURÓPA

CSOPORTMÉRKŐZÉSEK

Glasgow: Horvátország–Csehország 1–1

London: Anglia–Skócia 0–0

Szentpétervár: Svédország–Szlovákia 1–0

