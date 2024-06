Maehle: Németország jó csapat, de meg kell vernünk

Dánia három döntetlent játszott a csoportkörben, így három szerzett ponttal és nullás gólkülönbséggel, csoportmásodikként jutott tovább a legjobb 16 közé, ahol a házigazda németekkel találkozik június 29-én. Joachim Andersen, a dánok védője a lefújás után így értékelt az UEFA oldalán: „Amikor 0–0 az állás, és mindkét csapatnak nagy a tét, akkor intenzív a hangulat. Láttuk, hogy a végén sok hosszú labdával próbálkoztak, de mi megbirkóztunk ezzel.”

„Nagyon megkönnyebbültünk. Nehéz mérkőzés volt, nagyon nehéz, ahogy tudtuk is, hogy az lesz, mert nagyon fizikális csapatról van szó. Tudtuk, hogy szoros lesz – mondta Joakim Maehle, a dánok védője. – Németország jó csapat, és ismerjük a kvalitásait. Otthon játszik, de a torna megnyeréséhez mindenkit meg kell verni, így nem számít, mikor csapunk össze vele. Meg kell vernünk.”

Kasper Hjulmand, Dánia szövetségi kapitánya is nyilatkozott: „Kemény, érzelmekkel teli küzdelem volt, ezt már előre tudtuk. Jó lett volna gólt lőni, így lett volna egy extra löketünk, a szívünk is a torkunkban volt. Örülnünk kell, hogy továbbjutottunk. Az első célt elértük.”

A dánok tehát a németek ellen játszanak a legjobb 16 között, de ez nem sokon múlt. Szlovénia és Dánia ugyanannyi ponttal, ugyanolyan gólkülönbséggel, ugyanannyi lőtt góllal állt, ráadásul az egymás elleni mérkőzésük is döntetlennel zárult. A két válogatott között a fair play döntött, Szlovénia hét sárga lappal zárt, míg Dánia csak hatot kapott. Némileg bosszanthatja a szlovénokat, hogy a hét sárga egyike a kispadon ülő technikai vezetőnek érkezett reklamálás miatt.

Ha a sárgák száma is egyenlő, akkor az Eb-selejtező összesített rangsorában elért jobb helyezés számít. A két válogatott a selejtezőben is egy csoportban volt, és Dánia megelőzte Szlovéniát, így ez esetben is Dánia jutott volna tovább.

A harmadik helyen továbbjutó szlovénok vagy Portugáliával vagy az E-csoport győztesével találkoznak a legjobb 16 között.

1. Anglia 3 1 2 – 2–1 +1 5 2. Dánia 3 – 3 – 2–2 0 3 3. Szlovénia 3 – 3 – 2–2 0 3 4. Szerbia 3 – 2 1 1–2 –1 2 A C-csoport végeredménye

C-CSOPORT

JÚNIUS 16., VASÁRNAP

Stuttgart: Szlovénia–Dánia 1–1

Gelsenkirchen: Szerbia–Anglia 0–1

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

München: Szlovénia–Szerbia 1–1

Frankfurt: Dánia–Anglia 1–1

JÚNIUS 25., KEDD

Köln: Anglia–Szlovénia 0–0

München: Dánia–Szerbia 0–0