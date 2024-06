Julian Koch: A Bundesligában szereplő magyarok tapasztalata sokat érhet

– Mit szólt Magyarország Svájc elleni vereségéhez?

– Meglepődtem a végeredményen, a barátaim is azt kérdezgették tőlem, mi történt a válogatottal – mondta a Nemzeti Sportnak Julian Koch, aki 2017 és 2019 között a Ferencváros középpályása volt, s szeptemberben lesz két éve, hogy a Dortmund II asszisztensedzőjeként dolgozik. – Biztosra vettem, hogy a magyarok megnyerik a meccset, mert Marco Rossi szövetségi kapitánnyal magas szintre jutottak, ezért is ért váratlanul, hogy a svájciak úgy nyertek, ahogy.

– És a német válogatott nyitó mérkőzésen nyújtott teljesítményét rendben találta?

– Lenyűgözött. Az utóbbi hetek, hónapok után nem gondoltam volna, hogy ilyen látványos játékkal rukkolunk ki már az első perctől kezdve, megmutatkozott, milyen a szenvedélyes német futball. A srácok teljes koncentrációval léptek pályára, égett bennük a tűz, és a kimagasló teljesítmény sem maradt el – ilyennek szeretném látni mindig a csapatot, de szerintem nemcsak én, hanem minden német ember. A skótokat is agresszivitás jellemzi, de Németország minden tekintetben felülmúlta, még a párharcokban is. Ha edzőként meg kellene rajzolnom egy mérkőzést, valahogy így nézne ki, úgyhogy ez tényleg kitűnő kezdés. Emre Can története is lenyűgöző, örülök, hogy a Dortmund csapatkapitányaként utólag meghívást kapott, majd csereként beállva gól szerzett.

– A két csoportmérkőzés tükrében mit vár a szerdai stuttgarti találkozótól?

– Nehéz megjósolni, főleg úgy, hogy nem is vagyok jó a tippelésben. A nyitó meccs előtt azt vártam, hogy megszenvedünk a skótok ellen, szoros összecsapásra számítottam, ehhez képest tükörsima lett. Magyarország győzelmi kényszerben futballozik, minimum egy pontot kell szereznie, ha tovább szeretne jutni a csoportból, ezért kíváncsian várom, milyen taktikával lép pályára.

– A nyitó mérkőzés alapján sokan úgy tartják, hogy Németország bejelentkezett az Európa-bajnok címre. Mit tart a válogatott három legfőbb erényének?

– A játékosok egyéni képességét minden poszton, Toni Kroos nyugodt játékszervezését, valamint Jamal Musiala és Florian Wirtz kiváló játékát. Skócia ellen megmutatkozott, milyen a jó német futball, és ha a válogatott ugyanerre a teljesítményre lesz képes szerdán is, borítékolható a győzelme. Magyarország abban az esetben nehezítheti meg a dolgunkat, ha szervezetten védekezik és gyors kontratámadásokkal veszélyeztet, amiben amúgy is jó. Döntő faktor lehet, hogy gyorsabban tudnak-e gondolkodni a német játékosoknál. A magyar keretben több futballista a Bundesligában játszik, őket aligha lepi meg, mi vár rájuk a pályán, ez a tapasztalat csapatszinten is sokat érhet.

– Szeptemberben lesz két éve, hogy a Dortmund alkalmazásában áll, harminchárom évesen az U23-as, azaz a második csapat asszisztensedzőjeként dolgozik. Mikor döntötte el, hogy ezt a pályát választja a labdarúgó-karrierje után?

– Huszonöt évesen Mainzban futballozva Thomas Tuchel volt az edzőm, s olyannyira a hatása alá kerültem, hogy eldöntöttem, én is ezt az utat akarom járni, ha egyszer felhagyok a labdarúgással. Szerencsésnek tartom magam, mert a Dortmundnál Jürgen Klopp keze alatt is dolgozhattam. Csaknem tizenöt éve ennek, úgyhogy azóta az ő karaktere is megváltozott, viszont már akkor is rengeteget beszélt a játékosokhoz. Nagyszerűen képes motiválni, elhiteti a futballistáival, hogy minden lehetséges.

– Korábbi edzői közül Szerhij Rebrov Ukrajna szövetségi kapitányaként van az Európa-bajnokságon. Őt hogyan jellemezné?

– Autokrata személyiség, ugyanakkor mindent megfelelő szerkezetben gondolt át és valósított meg, aprólékosan kidolgozta a taktikát. Szerettem nála futballozni. Sosem felejtem el, amit mondott nekünk a Fradiban. Szerinte a futball olyan, mint egy film: a játékosok a színészek, ezért minden egyes szereplőnek kiválóan kell alakítania ahhoz, hogy jól nézzen ki a film a vásznon. Nagy igazságnak tartom.

– Visszakanyarodva a Dortmundhoz: jó helyen van a harmadosztályban szereplő második csapatnál?

– Persze, ez a terep kiváló lehetőség a tanulásra és tapasztalatszerzésre. Töviről hegyire ismerem a klubot, hiszen az U12-es korosztálytól jutottam el annak idején az első csapatig, végigjártam a ranglétrát, ezért tudom, min mennek át az akadémiáról induló srácok, segítem az előmenetelüket. Néhány éven belül szeretnék vezetőedző lenni, harminchárom évesen még nem késtem le semmiről. Öt éve szereztem meg az UEFA B-licencet, heteken belül az A-licenc is meglesz, két év múlva pedig kezdhetem a pro licencet.

– Derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hogy a csapatot idén BL-döntőbe vezető Edin Terzic távozik a Dortmundtól. Ön szerint a másodedzőből előlépő Nuri Sahin vajon megállja-e a helyét vezetőedzőként?

– Ez a kérdések kérdése… Az biztos, hogy jó karakter, igazi vezéregyéniség, a labdarúgás legmagasabb szintjeiből meríti tapasztalatait. Ismeri a futballistákat, és tudja, hogyan kell kezelni őket. A labdarúgásban manapság az az egyik legfontosabb, miként tudod edzőként egységessé kovácsolni, irányítani a csapatot, a szakmai stábot. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy elég tapasztalata van a feladathoz, bizonyítania kell.

A PROGRAM CSOPORTONKÉNTI BONTÁSBAN:

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország