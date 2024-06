Így kezd a magyar válogatott a németek ellen

18 órától Stuttgartban a házigazda német válogatott ellen folytatja a labdarúgó Európa-bajnokságot az A-csoportban a magyar nemzeti csapat.

Marco Rossi kihirdette a nationalelf elleni kezdőcsapatát, melyben két helyen változtatott a Svájc ellen 3–1-es vereséghez képest az összeállításon. Ahogy azt már a felvezető sajtótájékoztatón maga a játékos árulta el, Lang Ádám nem lesz ott a kezdő sípszótól, míg az elmúlt napokban több edzésen is különmunkát végző Loic Nego és Balogh Botond játékára is minimális volt az esély. Lang helyére végül a jobb szélről Fiola Attila húzódik be középre, a jobb oldalon pedig Bolla Bendegúz kap lehetőséget, míg Willi Orbán bal oldalán Szalai Attila helyett ezúttal Dárdai Márton bizonyíthat.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KEZDŐCSAPATA

Gulácsi – Fiola, Orbán, Dárdai M. – Bolla, Nagy Á., Schäfer, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Németország–Magyarország, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Skócia–Svájc, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KORÁBBAN

B-CSOPORT, 2. FORDULÓ

Horvátország–Albánia – (0–1)