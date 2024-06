„Ez nevetséges!” – kiakadt a dánok szövetségi kapitánya a németek elleni vereség után

„Ez egy vad mérkőzés volt! – idézte a győztes hadvezért, Julian Nagelsmannt a mérkőzés után az uefa.com. – Az első húsz percben a torna legjobb játékát mutattuk be, aztán jött a zivatar. Kai (Havertz) a nagyon jól teljesített, és a stadion közönsége is sokat lökött a teljesítményünkön. Nem volt egy könnyű meccs, Dánia remekül teljesített. Próbáltuk erőltetni a dolgokat, talán túlságosan is, mégis a szurkolók segítségével végül sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. Büszke vagyok a csapatra.”

A német csapat egyik legjobbja, Antonio Rüdiger is megszólalt a találkozót követően: „Mindenki, aki ismer, az tudja, hogy egy érzelmes ember vagyok a pályán. Volt egy jó blokkolásom, és ezzel azt hiszem, hogy megakadályoztam egy gólt. Szóval nagyon ünnepeltem.”

Kasper Hjulmand, a dán válogatott szövetségi kapitánya viszont érthetően már nem ünnepelt – olyannyira nem, hogy mérkőzés utáni nyilatkozatában részben a találkozó játékvezetőjét, Michael Olivert tette felelőssé csapata verségéért. Mint ismert, a játékvezető a mérkőzésen VAR-vizsgálat után előbb elvett egy gólt les miatt Joachim Andersentól, majd a védő kezezése után tizenegyest ítélt a németeknek. „Ez az egész nevetséges! Azt gondolom, hogy ha megadják a gólunkat, megnyertük volna a mérkőzést – fakadt ki a sajtótájékoztatón a dán szakember. – A lest még úgy ahogy, de elfogadom, a büntetőt azonban nevetséges ítéletnek tartom. Andersen futott, a német játékos pedig rárúgta a kezére a labdát. A keze egyáltalán nem volt természetellenes helyzetben, nem futhat úgy, hogy közben le van szorítva a keze. A németek persze remekül futballoztak, ez azonban szerintem nevetséges döntés volt.”

A dán szövetségi kapitány a csapata tornán mutatott teljesítményéről is beszélt: „Az elmúlt években megmutattuk, hogy közel állunk a nagycsapatokhoz, egy dolog azonban még hiányzik: több helyzetet kell kialakítanunk. Ezen el fogunk gondolkozni, és meglátjuk, hogyan tudunk majd javítani a csapaton. Ki kell dolgoznunk egy tervet, hogy miként tudjuk magunk mögött tartani a szurkolóinkat, akik hihetetlenek. Büszke vagyok a csapatomra.”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

NÉMETORSZÁG–DÁNIA 2–0 (0–0)

Dortmund, Signal Iduna Park, 61 612 néző. Vezette: Michael Oliver (Stuart Burt, Dan Cook) – angolok

NÉMETORSZÁG: Neuer – Kimmich, Rüdiger, N. Schlotterbeck, Raum (Henrichs, 80.) – Andrich (Can, 64.), Kroos – Sané (Anton, 88.), Gündogan (Füllkrug, 64.), Musiala (Wirtz, 80.) – Havertz. Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann

DÁNIA: Schmeichel – Andersen, Vestergaard, Christensen (Bruun Larsen, 81.) – Bah (Kristiansen, 81.), Delaney (Nörgaard, 69.), Höjbjerg, Maehle – Skov Olsen (Poulsen, 69.), Höjlund (Wind, 81.), Eriksen. Szövetségi kapitány: Kasper Hjulmand

Gólszerző: Havertz (53. – 11-esből), Musiala (68.)

Sárga lap: K. Hjulmand (41.), Andersen (57.), Maehle (60.)