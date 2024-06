Szerhij Rebrov: Miért kéne bocsánatot kérnünk?

„Nem tudtunk helyzeteket kialakítani. Hiába volt tervünk, de a futballban mindig van egy ellenfél is, és most nem tudtuk feltörni – értékelt a románok elleni vereség után az ukrán válogatott szövetségi kapitánya, a korábban a Ferencvárost is irányító Szerhij Rebrov. – A fiúkkal megbeszéltük a történteket az öltözőben, és persze elemeznünk kell még, de természetesen készen állunk a folytatásra.”

Aki ezután arról kapott kérdést, nem érzi-e úgy, hogy bocsánatot kell kérnie az ukrán néptől a vereség után.

„Mi Ukrajnát, az egész országot képviseljük. Az Izland elleni siker után nagyon sok visszajelzést kaptunk az emberektől. Ez nagyon nehéz helyzet, amiben az ország van, és sajnos most nem sikerült azon a szinten játszanunk, mint szerettünk volna. Ezen a mérkőzésen azonban túl kell lépnünk. Mi egy egész országot, egy erős nemzetet képviselünk, de amit a pályán tettünk, most nem volt elég a sikerhez. Miért kellene elnézést kérnünk? Megyünk tovább, és a szlovákok elleni mérkőzésen próbálunk javítani” – hangsúlyozta Rebrov.

A szakvezetőt arról is kérdezték, meglepte-e a román válogatott teljesítménye.

„A románok mindent jól csináltak az első perctől kezdve. Kontrákra, indításokra rendezkedtek be. Az első gól önbizalmat adott nekik, de az eddig sem volt kérdés számomra, hogy tudnak futballozni, és ezt bizonyították is” – válaszolta.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

E-CSOPORT

ROMÁNIA–UKRAJNA 3–0 (1–0)

München, Allianz Aréna, 61 591 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist) – svédek

ROMÁNIA: Nita – Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu – M. Marin (Rus, 75.) – Man (Hagi, 62.), R. Marin, Stanciu (Racovitan, 87.), F. Coman (Mihaila, 62.) – Dragus (Puscas, 75.). Szövetségi kapitány: Edward Iordanescu

UKRAJNA: Lunyin – Konoplja (Timcsuk, 72.), Zabarnij, Matvijenko, Zincsenko – Sztepanenko (Brazsko, 62.), Saparenko (Jaremcsuk, 62.) – Cihankov (Jarmolenko, 62.), Szudakov (Malinovszkij, 83.), Mudrik – Dovbik. Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov

Gólszerző: Stanciu (29.), R. Marin (53.), Dragus (57.)

Sárga lap: R. Marin (79.), ill. Konoplja (67.)

A CSOPORT TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEI

18.00, Frankfurt am Main: Belgium–Szlovákia

JÚNIUS 21., PÉNTEK

15.00, Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt am Main: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium