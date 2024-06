Julian Nagelsmann: A magyar válogatott egy szinten van a skóttal

„A felkészülésünk, úgy érzem, jól sikerült, remek a hangulat, kiváló edzéseken vagyunk túl, a játékosok időt tölthettek a családjaikkal, fontos a feltöltődés. Felkészítettük a csapatot, tudjuk, melyek a sebezhető pontjai a magyar válogatottnak, készen állunk a mérkőzésre. Tudjuk, mit várhatunk az ellenféltől, ha labdát birtokol, vagy ha a labda ellen játszik. Régóta ugyanaz a szövetségi kapitányuk, mindenki tudja a szerepét a csapatban. A magyar csapat gyors az átmenetekben, a csatáraiknak kiemelkedő a fejjátéka, jók a beadásai a magyar csapatnak, sokat próbálkoznak oldalról” – mondta a mieink elleni mérkőzés előtt a német válogatott szövetségi kapitánya, Julian Nagelsmann.

Aki arról kapott kérdést ezt követően, mennyire van jelentősége annak, hogy a német csapat az utóbbi időben nem szerepelt jól a magyar válogatott ellen.

„Az ellenfél természetesen mindig meghatározza a mi játékunkat. Arra is felkészültünk, minek kell történnie, ha mondjuk hátrányba kerülünk. Különböző forgatókönyveink vannak. A skótok ellen is több tervünk volt. A magyar válogatottat nagyjából egy szintre helyezem a skótokkal. A magyar válogatotton nagyobb a nyomás, kényszerben van, ezért támadóbb játékra számítok tőle, mint az első meccsen”– fogalmazott Nagelsmann.

Elmondta, az Eb többi meccsét most még kevésbé követi, inkább a soros ellenfelekre kíváncsi. Ezután Toni Kroos szerepéről beszélt.

„Toni Kroos tapasztalata sokat ad nekünk, amikor nála van a labda, tudjuk, hogy jó helyen van, nem fog hibázni. Kilencven százalék fölött passzolt, ezért elneveztük Őrültnek. A passzstatisztikákban még mindig top háromba tartozik a világon. A helyzetek kialakításában nagyon fontos számunkra, és erre számítunk tőle holnap is, annak ellenére, hogy bizonyára szoros őrizetet kap majd.”

A német válogatott viszonylagosan magas átlagéletkoráról így beszélt.

„Fontos, hogy a tapasztaltabb és a fiatalabb játékosok kiegészíthetik egymást, a rutinosabb játékosok segíthetnek a fiataloknak abban, hogy el tudják viselni a nyomást. Nagyon jó a kapcsolat a fiatalok és az idősebbek között. Jó elegyet alkotnak a játékosaink.”

Nagelsmann ezután arra is válaszolt, kik lehetnek az Eb felfedezettjei, aztán mire számít például Cristiano Ronaldótól. Az is szóba került, hogy Ronaldo vagy Messi közül melyiküket választaná, de ebben nem kívánt állást foglalni.

„Meglátjuk, Ronaldo mire lesz képes ezen a tornán. Jamal és Bellingham pedig most robbanhat be. Mindketten folyamatosan fejlődni akarnak, gólerősek, ezen a tornán mindketten kiemelkedőt nyújthatnak.”

A következő téma a hangulat, a várható stuttgarti atmoszféra volt.

„A stuttgarti szurkolók nagyon vehemensen szurkolnak, jól ismerem őket. Érzem a hangulatot a meccsek alatt, de a meccsre figyelek. Az első mérkőzésen is elégedett voltam a hangulattal, de mindig lehet fokozni. Talán a szurkolóinknak is az első mérkőzés volt a belépő – a hangulatot ugyanúgy tudják fokozni, ahogy mi is tudunk tovább javítani a teljesítményünkön a pályán.”

A Nemzeti Sporttól arra voltunk kíváncsiak, Willi Orbánt elfogadná-e a német válogatott kezdőcsapatába.

„Azt nem tudom, hogy Willi Orbánt beraknám-e a kezdőcsapatomba, de nagyon jó játékos, a magyar válogatott pillére, aki teret tud nyitni, de nem szeretném elvenni a kollégámtól. Várom már a vele való találkozást.”

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

NÉMETORSZÁG

Kapusok: 12 – Oliver Baumann (Hoffenheim), 1 – Manuel Neuer (Bayern München), 22 – Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: 16 – Waldemar Anton (VfB Stuttgart), 20 – Benjamin Henrichs (RB Leipzig), 6 – Joshua Kimmich (Bayern München), 24 – Robin Koch (Eintracht Frankfurt), 18 – Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), 3 – David Raum (RB Leipzig), 2 – Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), 15 – Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), 4 – Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: 23 – Robert Andrich (Bayer Leverkusen), 11 – Chris Führich (VfB Stuttgart), 5 – Pascal Gross (Brighton – Anglia), 21 – Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), 8 – Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), 10 – Jamal Musiala (Bayern München), 25 – Emre Can (Dortmund), 19 – Leroy Sané (Bayern München), 17 – Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: 14 – Maximilian Beier (Hoffenheim), 9 – Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), 7 – Kai Havertz (Arsenal – Anglia), 13 – Thomas Müller (Bayern München), 26 – Deniz Undav (VfB Stuttgart)

Szövetségi kapitány: Julian Nagelsmann