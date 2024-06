Dani Olmo: A csapat az utolsó csepp véréig hajlandó küzdeni érte

– Milyen testi-lelki állapotban érkezett meg a válogatott összetartására?

– Jó passzban, kifejezetten frissen – válaszolta a 26 éves, 33-szoros spanyol válogatott Dani Olmo, aki Gulácsi Péter és Willi Orbán klubtársa az RB Leipzignél. – Úgy érzem, jó klubidényt futottam, az összetartás előtt pedig volt két hét szabadságom. Jól érzem magam, már nagyon várom a válogatott szereplést.

– Egyre fontosabb szerepet tölt be a válogatottban, nemcsak a pályán, hanem az öltözőben is. Hogyan látja a csapat, illetve saját helyzetét?

– Hosszú évek óta játszunk együtt, sok emlékezetes pillanatot éltünk már meg közösen. Mindig voltak kisebb változások a keretben, de alapvetően tapasztalt a brigád, amely szerepelt már Eb-n, világbajnokságon és a Nemzetek Ligájában, én pedig nagyon jól érzem magam közöttük.

– Luis de la Fuente kapitány többször kijelentette, hogy önt tartja Európa legjobb tízesének. Ez a kedvenc pozíciója?

– Igen, tízesként érzem magam a legjobban a pályán, a kapitány kiválóan ismer. Nagyon sok meccset játszottam az irányításával, hiszen az utánpótlásban ő volt a szövetségi kapitány. Megnyertük az U21-es Európa-bajnokságot, ezüstérmesek lettünk a tokiói olimpián, a felnőttek között pedig már van egy Nemzetek Ligája-címünk. Szóval, tényleg jól ismer, a szavai kifejezetten motiválnak.

– Ön már Luis Enriquénél is a csapat egyik vezére volt, De la Fuenténél is az. Mit gondol, az idei Eb az ön tornája lesz?

– Igen, kifejezetten így érzem. Németországban játszom, ismerem a pályákat, ami a szokásosnál is jobban ösztönöz. Mindent megteszek a sikerért.

– A kerethirdetés jelmondata is ezt sugallja: Irány a negyedik! Mármint Eb-cím. Becsvágyó célkitűzés.

– Igen, óriási ambícióval vágunk neki a tornának. Jó a csapaton belüli hangulat, megnyertük a Nemzetek Ligáját. Tudjuk, hogy nehéz lesz, kezdve a csoportkörrel, hiszen a mienk a legerősebb kvartett a horvátokkal, az olaszokkal és az albánokkal, de a tornagyőzelemhez a legjobbakat kell felülmúlni.

– Ön is említette, hogy a válogatottnak van egy kialakult magja, ugyanakkor érkeznek a fiatalok. Mit gondol róluk?

– Azt, hogy fiatal koruk ellenére veteránként játszanak. Már hozzászoktak ahhoz, hogy a legmagasabb szintű mérkőzéseken kell helytállniuk. Lamine Yamalnak és Pau Cubarsínak ugyan ez csak az első éve a válogatottban, de a BL-ben többek között a PSG és a Napoli ellen is játszottak. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget tudnak hozzátenni a csapat játékához.

– És miként látja Luis de la Fuente tevékenységét?

– Fantasztikus munkát végez. Vele nagyon sok sikert élhettem már meg, amiért örökké hálás leszek. Őt mindenki szereti, a csapat az utolsó csepp véréig hajlandó küzdeni érte – mindenki egyért.

– Profi pályafutását – eddig – Spanyolországon kívül tölti. Miként látja a spanyol labdarúgást kívülről?

– A gyors passzos játékra és labdabirtoklásra épülő tiki-taka továbbra is a mi különlegességünk, a spanyol játékos archetípusa pedig Pedri: kivételes technikai tudás, gyorsaság és precizitás. A játékstílust tekintve a spanyol klubok és a spanyol válogatott hasonlóságot mutat.

– Hogy érzi, egy olyan spanyol játékost, mint ön, aki légiósként játszik, kevésbé értékelnek odahaza, mint a La Liga labdarúgóit?

– Sokáig egyedül én kaptam behívót a Bundesligából, most már itt van a leverkuseni Grimaldo is. Spanyolországban nem követik annyian a német bajnokságot, ezért jobbára a Bajnokok Ligájában és a válogatottban látnak játszani. De aki ismeri a futballt, tudja, hogy amikor a válogatottban játszom, akkor is tudásom legjavát nyújtom, ezért nem érzem, hogy kevésbé értékelnének.

– Ami a személyes jövőjét illeti: bejelentkezett önért a Barcelona – nem is először –, a Bayern és néhány óriás a Premier League-ből. Tud már mondani valamit ezzel kapcsolatban?

– Most kizárólag az Európa-bajnokságra összpontosítok, nagy feladat. Persze jó érzés tudni, hogy ilyen csapatoknál forog a nevem, ezek Európa, sőt a világ legnagyobbjai. Mindez azonban nem vonja el a figyelmemet az Eb-ről, mert a célunk, hogy a magasba emeljük a trófeát. Hogy a torna után mi lesz? Meglátjuk.

A SPANYOL LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT 29 FŐS, BŐ EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: David Raya (Arsenal – Anglia), Álex Remiro (Real Sociedad), Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Robin Le Normand (Real Sociedad), Nacho (Real Madrid), Jesús Navas (Sevilla), Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: Rodri (Manchester City – Anglia), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), Pedri (FC Barcelona), Fermín López (FC Barcelona), Aleix García (Girona), Álex Baena (Villarreal), Marcos Llorente (Atlético Madrid)

Támadók: Joselu (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ayoze Pérez (Real Betis), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

18.00, Berlin: Spanyolország–Horvátország

21.00, Dortmund: Olaszország–Albánia

JÚNIUS 19., SZERDA

15.00, Hamburg: Horvátország–Albánia

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

21.00, Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

21.00, Düsseldorf: Albánia–Spanyolország

21.00: Lipcse: Horvátország–Olaszország