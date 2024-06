Csoboth Kevin engedélyt kapott Szoboszlai Dominiktól a sírásra

„Óriási élmény volt, el is érzékenyültem. Sajnálom, hogy a szüleim nem láthatták élőben a mérkőzést, de biztos vagyok benne, hogy otthon a tévé előtt most ők is önfeledt ünneplésbe kezdtek. A legfontosabb, hogy megnyertük a mérkőzést” – kezdte a gólszerzőnk, Csoboth Kevin a mérkőzés gyorsértékelését az M4Sportnak, aki mesélt a góljáról és az azt megelőző kapufájáról is. – „Kicsit bennem volt az is, hogy kapufánál nem passzoltam be esetleg Dominiknak, aki lehet, hogy talán jobb helyzetben volt nálam. Nem gondoltam akkor, hogy nem ez volt a meccslabda, lesz még egy. Azt nem, hogy nekem lesz, de örülök, hogy berúgtam a helyzetet. Nagy csapatmunka eredménye volt a gól, nagyon örülünk a győzelemnek és köszönjük a szurkolóinknak a fantasztikus biztatást mind a három meccsen.

Az Újpest támadója, arra is kitért, mivel küldte pályára a 86. percben Marco Rossi szövetségi kapitány.

„Azt kérte tőlem mester, hogy most ne a lábamhoz kérjem a labdákat, hanem inkább területre kérjem a labdákat, és alapozzak a sebességemre. Ja meg hogy rúgjak gólt. Örülök, hogy sikerült. Most jön a várakozás néhány napja, de előbb most ezt a pillanatot szeretnénk megfelelően megélni” – mondta Csoboth, aki elárulta azt mit mondott neki Szoboszlai Dominik a gól után.

„Annak idején a Mezőkövesd ellen volt egy érzelmes pillantom, akkor azt kérdezte tőlem, hogy »Miért sírsz?«, nehéz, érzelmes hónapokon voltam akkor túl. Most aztán csak annyit mondott: »Nyugodtan, sírjál!«” – mesélte Csoboth, aki aztán ment is a csapattársakhoz megünnepelni a győzelmet.