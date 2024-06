Cacau az NS-nek: Kevés az esély a magyar válogatott továbbjutására

Budapesti startup, az xfb Analytics szervezésében „melegíthettek” a stuttgarti Marktplatzon azok a futballkedvelők, akik szakmai elemzésekkel szerettek volna hangolódni a szerdai Németország–Magyarország Európa-bajnoki csoportmérkőzésre. A játékosok teljesítményének mérésére adatvezérelt IT-megoldásokat kínáló, valamint mesterséges intelligencia alapú modellekkel dolgozó cég képviseletében Borbély Imre adatelemző tartott előadást, amelynek sztárvendége is volt: a VfB Stuttgart korábbi 23-szoros válogatott csatára, Cacau elfogadta a meghívást. Emlékezhetünk, a 43 éves ex-labdarúgó 2010. május 29-én a Puskás Ferenc Stadionban felkészülési mérkőzésen bevette Király Gábor kapuját, ám nem azért jelent meg, hogy felelevenítse emlékeit a 3–0-s meccsről, hanem hogy szakmai meglátásokkal színesítse a programot.

Az eseményt követően lehetőségünk nyílt beszélgetni néhány percet Cacauval, aki megosztotta a csoportmérkőzést megelőző várakozásait, s azt is elmondta, miként látja Magyarország továbbjutási esélyeit.

„Az elmúlt időszakban kevés pozitívumot fedezhettünk fel a német válogatott játékában, ám az utolsó négy, Franciaország, Hollandia, Ukrajna, illetve Görögország elleni előkészületi meccsen, valamint a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen olyan teljesítményt nyújtott, ami bizakodásra okot, sokat javult a játéka. Ez alapján úgy vélem, három egyre legyőzzük a magyar válogatottat. S hogy miért? A támadójátékunk összeért, a csatáraink egytől egyig ragyogó képességű futballisták, sok lehetőséget alakítanak ki, ugyanakkor rendre kapunk gólt és szerintem ez most sem lesz másképpen. Egykori csatárként úgy vélem, Kai Havertz sem teljesít rosszul, de Niclas Füllkrug is remekül száll be a padról – gyanítom, ma is ez lesz a forgatókönyv. A magyarok sima verséget szenvedtek Svájctól, s mivel szerintem szerdán is pont nélkül maradnak, az utolsó meccsre marad a döntés, továbbjutnak-e a harmadik helyezettek közül a kieséses szakaszba. Az előrejelzések az első csoportmeccset követően azonban azt mutatják, kevés az esélye a tizenhat közé jutásra...”

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, 2. FORDULÓ

18.00: Németország–Magyarország, Stuttgart (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Skócia–Svájc, Köln (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!