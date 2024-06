Balog Tibor: Aggódhatnak a belga szövetség vezetői, ha nem sikerül a torna

ELMÚLT AZ AZ IDŐSZAK, amikor Belgiumban majdnem mindenki úgy gondolta, a többek között Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku és Eden Hazard fémjelezte válogatott éremmel térhet haza valamelyik nagy nemzetközi tornáról, és bár a 2018-as oroszországi világbajnokságon összejött a bronzérem, az aranygeneráció nem tudott olyan kimagaslót nyújtani, amilyet a szakértők jósoltak neki. A mostani csapattal szemben jóval szerényebb az elvárás, ugyanakkor a több mint három évtizede az országban élő, korábbi 37-szeres válogatott Balog Tibor szerint a negyeddöntőig el kell jutniuk a kedvenceknek, és ha már ott vannak, bármi megtörténhet.

„Belgiumnak fiatal, átformálódott csapata van, kevesen maradtak az aranygenerációból, ráadásul az sincs itt, akinek itt kellene lennie, természetesem Courtois-ra gondolok – mondta a Nemzeti Sport érdeklődésére az 58 éves sport­ember. – Sokan teljes joggal felháborítónak és érthetetlennek tartják, miért nem sikerült elsimítani az ellentétet, amely a világ legjobb kapusa és Domenico Tedesco szövetségi kapitány között feszül, ha nem sikerül a torna, Tedesco és a szövetség irányítói súlyos kritikára számíthatnak. Senki sem tudja, ki áll majd a kapuban, ráadásul a védelemből Jan Vertonghen és Thomas Meunier is sérült, márpedig a hátsó alakzattal velük a fedélzeten is vannak problémák. Mondom ezt annak ellenére, hogy az eredmények nem rosszak. Nem kérdés, a szakmai stáb Axel Witselt a védelem tengelyében veszi számításba, az ő rutinja sokat érhet, ráadásul nemrégiben hosszabbított szerződést az Atlético Madriddal, tiszta fejjel játszhat, nem kell a jövőjén gondolkodnia. Hogy mibe lehet még kapaszkodni? Abba mindenképpen, hogy Kevin De Bruyne nem jár majd a térdén, sérülése miatt sokat kihagyott, az idény nem zsigerelte ki, no meg Romelu Lukaku gólérzékenysége is sokat érhet. A keret tele van gyors, kreatív, fiatal labdarúgóval, ők éhesek a sikerre, ráadásul bármit lehet játszatni velük, kontrát éppen úgy, mint letámadást.”

Kevin De Bruyne (balra) frissen várja a rajtot, Thibaut Courtois – ki ért ezt? – nincs a belga keretben (Fotó: Getty Images)

Alighanem sokan emlékeznek, 2021-ben Belgium Oroszország 3–0-s legyőzésével kezdte a kontinensbajnokságot, aztán Dániát (2–1) és Finnországot (2–0) is megverte. Ez volt a papírforma, a kieséses szakaszban az ugyancsak sokra tartott Portugália (1–0) sem jelentett akadályt, ám a negyeddöntőben Olaszország (1–2) jobbnak bizonyult, a remélt tornagyőzelem álom maradt.

„Csoportjának egyértelműen Belgium a favoritja, a nyolc között ott a helye, távolabbra azonban nem tekintenék – folytatta Balog Tibor. – Ha megnézzük a kerettagok képességeit, a belga válogatottnak el kell jutnia a negyeddöntőig, ott azonban már nem ezen múlik a párharc, hanem hogy mennyire vagy egységes. A tornának ez a szakasza már lutri, nem csupán Belgiumnak, mindenkinek. Biztosra veszem, a Szlovákia elleni hétfői nyitó meccs magabiztos győzelmet hoz, két gól biztosan van a csapatok között, valami azt súgja, Jérémy Doku és Kevin De Bruyne lesz a nyerőember.”

BELGIUM

Kapusok: 1 – Koen Casteels (Wolfsburg – Németország), 13 – Mats Sels (Nottingham Forest – Anglia), 12 – Thomas Kaminski (Luton Town – Anglia)

Védők: 21 – Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 – Maxim De Cuyper (FC Bruges), 4 – Wout Faes (Leicester City – Anglia), 15 – Thomas Meunier (Trabzonspor – Törökország), 3 – Arthur Theate (Rennes – Franciaország), 5 – Jan Vertonghen (Anderlecht), 2 – Zeno Debast (Anderlecht)

Középpályások: 7 – Kevin De Bruyne (Manchester City – Anglia), 18 – Orel Mangala (Lyon –Franciaország), 24 – Amadou Onana (Everton – Anglia), 8 – Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 23 – Arthur Vermeeren (Atlético Madrid – Spanyolország), 6 – Axel Witsel (Atlético Madrid – Spanyolország), 16 – Aster Vranckx (Wolfsburg – Németország)

Támadók: 19 – Johan Bakayoko (PSV – Hollandia), 11 – Yannick Carrasco (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), 17 – Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 22 – Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 10 – Romelu Lukaku (AS Roma – Olaszország), 14 – Dodi Lukebakio (Sevilla – Spanyolország), 20 – Lois Openda (RB Leipzig – Németország), 9 – Leandro Trossard (Arsenal – Anglia)

Szövetségi kapitány: Domenico Tedesco (olasz)

SZLOVÁKIA

Kapusok: 1 – Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), 23 – Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), 12 – Marek Rodák (Fulham – Anglia)

Védők: 15 – Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), 6 – Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), 16 – Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), 25 – Sebastian Kósa (Spartak Trnava), 4 – Adam Obert (Cagliari – Olaszország), 2 – Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), 14 – Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 – Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia)

Középpályások: 11 – Bénes László (Hamburg – Németország), 21 – Matús Bero (Bochum – Németország), 8 – Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), 13 – Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), 19– Juraj Kucka (Slovan Bratislava), 22 – Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), 5 – Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország)

Támadók: 9 – Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), 20 – Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), 17 – Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország), 24 – Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), 26 – Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), 18 – David Strelec (Slovan Bratislava), 7 – Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), 10 – Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

