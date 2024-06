Az év meccsére készülnek a szlovákok és az ukránok is

„Nagyon nehéz meccset játszottunk a világ élvonalába tartozó csapat ellen. Mindenki maximálisan odatette magát, többen apró sérülésekkel fejezték be a találkozót. A legtöbbet talán David Hancko kapta, de úgy ő, mint a többi játékos rendben van. Jelenleg még nem tudom, hogy maradok-e a belgák elleni sikeres kezdőcsapatnál, megvárom még az utolsó edzést, és majd azután jelölöm ki azt a tizenegyet, amely az első perctől a pályán lesz – mondta sajtótájokoztatóján Francesco Calzona, a szlovák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Az olasz tréner továbbiakban arról beszélt, hogy ugyan legyőzték a világ élvonalába tartozó belgákat, de még nem értek el semmit. – Szerénynek kell maradnunk. Továbbra is száztíz százalékot kell nyújtanunk a pályán. Nem volt nehéz lelkileg felkészíteni srácokat, mindenki tudja, mi a tét, miért játszanak. Nagyon örülünk, hogy hétfőn örömet okoztunk a szurkolóknak, akik nagy számban látogattak el Frankfurtba. Látták, hogy megteszünk mindent azért, hogy boldogok legyenek. Mi is éreztük, hogy a drukkereink bíznak bennünk, mellettünk vannak. Ez így együtt a legszebb.”

A szlovákok középpályása, Ondrej Duda nem akart semmilyen következtetést levonni a hétfői találkozó után.

„Győztünk, de ennyi. Ugyan a középpályás sorunkat (Kucka, Lobotka, Duda – a szerk.) emlegették sokat, de mi azért szereztünk három pontot, mert a pályán mindenki maximálisan odatette magát. A belgákat el kell felejteni, csak az ukránok elleni találkozó lebeghet a szemünk előtt. Meccsről meccsre szeretnénk előre haladni – kezdte a Hellas Verona játékosa. A 29 éves labdarúgó bízik benne, hogy tanultak a három évvel ezelőtti Európa-bajnokságból. Akkor először legyőzték Lengyelországot, majd kétszer kikaptak, így korán elbúcsúztak az Eb-től. – Tapasztaltabbak vagyunk. Nálunk nincsenek sztárok, a mi erősségünk az összetartás, a csapatszellem. Arról beszélnek az emberek, hogy az ukránok számára a pénteki találkozó egy döntő lesz. Nos, nekünk is, tudjuk, mi a tét. Egy biztos: fel vagyunk készülve a holnapi meccsre.”

Szerhij Rebrov, Ukrajna szövetségi kapitánya kezdésként „visszatért” a románok elleni váratlan vereséget követő percekre, amikor a játékosok megkérték őt, hogy távozzon az öltözőből.

„Ez egy természetes dolog volt. Egy nagyon fontos meccs volt mögöttük, amely nem a várt eredménnyel végződött. A játékosok meg akarták egymás között beszélni a történteket. Mindenki a csapatban, a stábtagok és a focisták is tudják, hogy közösen kell felelőséget vállalni a hétfőn történtekért” – kezdte a sajtótájokoztatót Rebrov, aki elfogadja a kritikát, majd mentorát, Valerij Lobanovszkijt idézte.

„Ő az ilyen esetekben csak annyit mondott, hogy ne hallgassunk senkire, csak az edzőre. Ne törődjünk azzal, hogy mit gondolnak az újságírók, mert ők nem látják az edzéseket. Aprólékosan kielemeztük a hétfői meccset. Tudjuk, hol volt a hiba. Egy biztos: nagyobb elszántsággal, harcossággal kell játszanunk” – zárta le Szerhij Rebrov.

Az ukrán csapatban mindeközben több játékos sérüléssel bajlódik, egyelőre viszont csak az biztos, hogy Vitalij Mikolenko nem léphet pályára.

Az Arsenalban légióskodó Olekszandr Zincsenko szerint egy ilyen vereség után a legjobb csendben maradni.

„Meggyőződésem, hogy mindenki tanult a románok elleni mérkőzésből. Előre tekintünk, s csak a szlovákokra koncentrálunk. Egy olyan csapatról van szó, amelyben nincsenek kimagasló egyéniségek, de nagyon erős a csapatszellem. Nehéz meccsre számítunk, nagyon sok egyéni párharc lesz a pályán. Az a csapat lesz sikeres, amely megnyeri ezeket a párharcokat” – fogalmazott a 27 éves balbekk.

JÚNIUS 21. – PÉNTEK

E-CSOPORT

15.00: Szlovákia–Ukrajna, Düsseldorf (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!