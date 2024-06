A mieink két fejessel járultak hozzá a 18 gólos Eb-rekordhoz; Poborsky emelése ámulatba ejtette a világot

(2021, Spanyolország–Szlovákia 5–0) A sevillai publikum öt különböző gólszerzőt ünnepelhetett, és a hazai tábornak az sem okozott problémát, hogy kettő közülük szlovák volt: a gólparádét ugyanis két öngól keretezte… Martin Dúbravka kivédett egy tizenegyest, de nem sokkal később elhomályosította bravúrját azzal, hogy sután a saját kapujába ütötte a magasból lehulló labdát. A vezetéstől felszabadulttá váló spanyolok Aymeric Laporte fejesével, Pablo Sarabia közeli lövésével és a csereként éppen beérkező Ferran Torres sarkalásával már 4–0-ra vezettek a második félidő közepén, amikor Juraj Kucka még belebotlott a labdába a saját gólvonalán. A spanyolok két döntetlennel kezdtek, veszélyben forgott a továbbjutásuk, éppen ideje volt egy ilyen produkciónak – ez volt egyébként az 50. győzelmük nagy tornán.

Martin Dúbravka alighanem sokat álmodott erről a mozdulatról… (Fotó: Getty Images)

(2021, Svédország–Lengyelország 3–2) Emil Forsberg az Eb-történelem egyik leggyorsabb góljával szerzett vezetést a svédeknek a 2. percben, sőt a második félidőben lőtt még egyet. Csakhogy Robert Lewandowski nem akart belenyugodni a kiesésbe, még az után sem, hogy három másodpercen belül kétszer fejelt a lécre… A lengyel gólvágó két remek góllal visszahozta csapatát a 84. percre, azonban a továbbjutáshoz szükséges harmadik már nem jött össze. A végén a svédek gyömöszöltek be egyet, Viktor Claesson 94. percbeli lövése csoportelsőséget ért.

AKI LÁTTA, ALIGHA FELEJTI EL

(1996, Csehország–Portugália 1–0) KAREL POBORSKY híres gólja, amelyet a birminghami negyeddöntőben rúgott, szerepelt a bevezetőben is, de nem lehet elégszer megnézni. Egy fantasztikus elgondolás tökéletes kivitelezése zajlott le a szemünk előtt néhány másodperc alatt.

„Vítor Baía eléggé kint állt a kapujából, gondoltam, az átemelés a legjobb megoldás. És elég jól sikerült. Olyan magasra ment a labda, hogy egy pillanatra azt hittem, lehetetlen, hogy a kapuba hulljon, de végül ott kötött ki, csodálatos gól lett belőle, ráadásul a csapat szempontjából nagyon fontos gól – idézte fel később a történteket Poborsky. – Sok fiatal játékos nem emlékszik rám, mint futballistára, még ha ezt a gólt látták is. Örülök, hogy az élet megadta, hogy egy ilyen emléket hagyjak az utókorra.”

Poborsky 24 évesen, a Slavia Praha középpályásaként érkezett az angliai Európa-bajnokságra, és bár 1994-ben bemutatkozott a válogatottban, ez volt az első gólja nemzeti mezben. Csapatával döntőbe jutott, bekerült az angliai torna álomválogatottjába, és klubkarrierjét a Manchester Unitedben folytatta. Később játszott a Benficában és a Lazióban is, a válogatottól 118 mérkőzéssel és nyolc góllal köszönt el 2006-ban.

EB-KLASSZIKUS: FRANCIAORSZÁG–PORTUGÁLIA 3–2

(1984, Franciaország–Portugália 3–2) És akkor jöjjön még egy francia–portugál… Mint láttuk, a marseille-i elődöntőt Michel Platini döntötte el a hosszabbítás legvégén, de ezúttal akadtak az övénél jobb teljesítmények is. Ott volt például a portugálok 32 éves támadója, az angolai születésű Jordao, aki 17 évnyi válogatott karrierje legjobb meccsét játszotta. Már a kijutásban is kulcsszerepet vállalt, aztán az elődöntőben előbb ívelt fejessel egyenlített, és a hosszabbításban egy csodálatosan eltört lövéssel a vezetést is megszerezte. Nem sokon múlt, hogy ő legyen az est főhőse, csakhogy arra a szerepre bejelentkezett más is: Jean-Francois Domergue. A toulouse-i védő az utolsó pillanatokban került be a francia keretbe, a kezdőben pedig azt követően találta magát, hogy a torna nyitó mérkőzésén Manuel Amorost kiállították, míg egy másik védő, Yvonn Le Roux megsérült. Az elődöntő első félidejében a franciák nagyon meglepték ellenfelüket azzal, hogy egy 20 méteres szabadrúgásnak nem Platini futott neki, hanem Domergue – az iszonyú erővel meglőtt labda ment is a jobb felsőbe. A hosszabbításban pedig, amikor már mindenki támadott a hátrányban lévő franciáknál, Domergue a legjobb helyen bukkant fel, hogy egy lecsorgó labdát közelről a hálóba vágjon – 2–2! Aztán Platini eldöntötte a meccset… Domergue csupán kilenc válogatott meccsen lépett pályára, több gólt nem szerzett, míg Jordao válogatott mérlege 43/15 volt karrierje végén.

Jean-Francois Domergue (középen, 3-assal) maga sem hitte volna, hogy kétszer is őt ünnepli majd a francia csapat (Fotó: Getty Images)

EGY VILÁGKLASSZIS NAGY MÉRKŐZÉSE: MATTHIAS SAMMER

(1996, Németország–Horvátország 2–1) MATTHIAS SAMMER már szerepelt sorozatunkban, az NDK-válogatott történetének lezárulta és az össznémet csapatbeli bemutatkozása időszakát érintettük. Most ugrunk néhány évet, és felidézzük azt a gólt, amelyikkel a drezdai születésű klasszis eldöntötte a horvátok elleni negyeddöntőt az Old Traffordon. Az első félidőben Jürgen Klinsmann 11-esből szerzett vezetést a németeknek, majd következett a második játékrész mozgalmas első negyedórája: Davor Suker pazar mozdulattal elfektette Andreas Köpkét, és egyenlített; a kíméletlen belépőért büntetett Igor Stimac kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a horvátok; aztán Sammer, akinek a büntető kiharcolásában is szerepe volt, közeli lövéssel eldöntötte a csatát. Magától értetődően ő lett a meccs embere. Bár Sammer több gólt nem szerzett a tornán (sőt, a válogatottban sem), az elődöntőben és a fináléban is kulcsembere volt az aranyéremig jutó nationalelfnek, őt választották meg az Európa-bajnokság legjobbjának, és éves teljesítményéért az Aranylabdát is megkapta. Egy évvel később csapatkapitányként lett Bajnokok Ligája-győztes a Dortmunddal, aztán jött egy súlyos térdsérülés, és a védekező középpályásból lett kiváló söprögető alig 31 évesen kénytelen volt visszavonulni. A keletnémet válogatottban 23 meccsen hat gólt szerzett, az össznémet csapatban 51/8 a mérlege.

Matthias Sammer a csúcson volt az 1996-os angliai Eb idején (Fotó: Getty Images)

EGY VILÁGKLASSZIS NAGY MÉRKŐZÉSE: RUUD VAN NISTELROOY

(2004, Hollandia–Lettország 3–0) RUUD VAN NISTELROOY a németeknek és a cseheknek is betalált a portugáliai Európa-bajnokságon, de a két meccs csupán egy pontot hozott a konyhára, szóval akadt még tennivaló. Váratlanul ki-ki meccs lett a lettek elleniből, ám csak matematikai szempontból voltak hasonlóak az esélyek: az oranje hatalmas fölényben játszott a bragai domboldalba vájt stadionban, és Ruud van Nistelrooy már az első félidőben két gólt szerzett – előbb tizenegyesből, majd fejessel talált be a kapuba. A 3–0-s végeredményt az ő cseréje, Roy Makaay állította be. Az akkoriban a Manchester Unitedben futballozó Van Nistelrooy a svédek elleni negyeddöntő tizenegyespárbajában is lőtt egy gólt, ám a portugálok elleni elődöntőben ő sem tudott segíteni csapatán. Eb-mérlegéhez – amelybe 2000-ben súlyos térdsérülése miatt nem kerülhetett semmi – 2008-ban további két gólt tett hozzá. Bár az alpesi torna után elköszönt az oranjétől, később újra felajánlotta szolgálatait, így esett meg, hogy 70 mérkőzéses válogatott karrierje utolsó, 35. gólját a mieink ellen szerezte 2011-ben, az 5–3-ra végződő amszterdami Eb-selejtezőn.

Légi parádé Ruud van Nistelrooy elővezetésében; a holland támadó négy gólt szerzett a 2004-es Eb-n (Fotó: Getty Images)

(2012, Spanyolország–Franciaország 2–0) XABI ALONSO időközben az európai futball egyik legkeresettebb edzője lett, de érdemes felidézni, mivel alapozta meg hírnevét, mondjuk, válogatott játékosként. Az apropót a franciák elleni donecki negyeddöntő nyújtja, amelyet ő döntött el két góljával: az első félidőben fejjel, a lefújás előtt nem sokkal tizenegyesből talált be Hugo Lloris kapujába. Mint tudjuk, a spanyolok a tornát végül megnyerték, a kezdő tizenegyükből szinte mindenki bekerült a torna álomcsapatába, természetesen Xabi Alonso is. A Liverpoollal, a Real Madriddal és a Bayern Münchennel sok nagy sikert megélő középpályás alapembere volt a 2008 és 2012 között két Eb-t és egy vb-t nyerő spanyol válogatottnak, 114 mérkőzésen 16 gólt szerzett, és hogy esetében a tehetség mellé hosszú évek során felcsipegetett tudás és tapasztalat egy morzsája sem veszett kárba, azt a Bayer Leverkusen vezetőedzőjeként tökéletesen bizonyította. Kíváncsian várjuk a folytatást.

Xabi Alonso kulcsember volt a franciák ellen (Fotó: Getty Images)

