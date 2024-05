Skócia negatív rekordot dönthet az Eb-n

Nem mindig jelent biztos jövőbe látást, sőt! Ugyanakkor, ha futballról van szó, kétségtelenül felfed valamennyit egy adott csapat képességeiről, és bizonyos mértékben kondicionálja azokat, akiknek tartani és/vagy megtörni kellene az elődöktől örökölt mutatókat.

Márpedig ha előbányásszuk a múltból, hogy az Európa-bajnokságon mely válogatottak hogyan szerepeltek az 1980-ban bevezetett csoportkör alatt, akkor bizony a magyar nemzeti csapat egyik ellenfele, Skócia nem sok jóra számíthat. Először is a skótoknak eddig egyszer sem sikerült továbbjutniuk a kieséses fázisba, noha már háromszor is voltak Eb-szereplők (1992, 1996, 2020) – ennyi részvétel mellett ez egyfajta negatív rekord. Egy másik negatív csúcsot is felállíthat Steve Clarke csapata, ugyanis ha most sem sikerül a továbbjutás, akkor Skócia lesz az első nemzet, amely négy egymást követő Európa-bajnokságán vall idő előtt kudarcot. A „mesterhármas” eddig az oroszoknak (2012, 2016, 2020), a svédeknek (2008, 2012, 2016), az angoloknak (1980, 1988, 1992), és a szintén a magyar csoportban helyet kapó svájciaknak (1996, 2004, 2008) „sikerül”. Kudarc esetén a csoportkörben legtöbbször elvérző válogatott címét ugyanakkor még biztosan nem kapják meg a skótok, Oroszország ugyanis hat alkalommal (1992, 1996, 2004, 2012, 2016, 2020) bukott el a torna első fázisában.

A másik végletet a portugál válogatott képviseli, 2016 Európa-bajnoka ugyanis eddig az összes szereplése során sikerrel abszolválta a csoportkört. Nyolc Eb-részvétel, nyolc továbbjutás, ráadásul a legrosszabb produkciót épp a legutóbbit tornán, címvédőként nyújtották Cristiano Ronaldóek, amikor a nyolcaddöntőben estek ki. A magyarok egyik ellenfele, Németország, szintén nyolcszor jutott tovább a csoportfázisból – ez a két válogatott tartja az abszolút rekordot –, de szemben a portugálokkal, ezt (1980 után, NSZK-ként számolva) tizenegy részvétellel hozta össze, azaz háromszor (1984, 2000, 2004) a Nationalelf is elhasalt a csoportban.

A SKÓT LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EDDIGI EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Zander Clark (Heart of Midlothian FC), Craig Gordon (Heart of Midlothian FC), Angus Gunn (Norwich City – Anglia), Liam Kelly (Motherwell)

Védők: Liam Cooper (Leeds United – Anglia), Grant Hanley (Norwich City – Anglia), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Ross McCrorie (Bristol City – Anglia), Scott McKenna (FC Köbenhavn – Dánia), Ryan Porteous (Watford – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool – Anglia), John Souttar (Rangers), Greg Taylor (Celtic), Kieran Tierney (Real Sociedad – Spanyolország)

Középpályások: Stuart Armstrong (Southampton – Anglia), Ryan Christie (AFC Bournemouth – Anglia), Billy Gilmour (Brighton & Hove Albion – Anglia), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Manchester United – Anglia)

Támadók: Ché Adams (Southampton – Anglia), Ben Doak (Liverpool – Anglia), Lyndon Dykes (Queens Park Rangers – Anglia), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Heart of Midlothian FC)

A NÉMET LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EDDIGI EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország),

Védők: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion – Anglia), Ilkay Gündogan (FC Barcelona – Spanyolország), Toni Kroos (Real Madrid – Spanyolország), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

A SVÁJCI LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT EDDIGI EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Pascal Loretz (Luzern), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország), Yann Sommer (Internazionale – Olaszország)

Védők: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Aurele Amenda (Young Boys), Nico Elvedi (Mönchengladbach – Németország), Ulisses Garcia (Marseille – Franciaország), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Augsburg – Németország), Bryan Okoh (Red Bull Salzburg – Ausztria), Becir Omeragic (Montpellier – Franciaország), Ricardo Rodríguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle – Anglia), Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart – Németország), Silvan Widmer (Mainz – Németország), Cedric Zesiger (Wolfsburg – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Bologna – Olaszország), Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Uran Bislimi (Lugano), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Rennes – Franciaország), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Vincent Sierro (Toulouse – Franciaország), Renato Steffen (Lugano), Filip Ugrinic (Young Boys), Rubén Vargas (Augsburg – Németország), Granit Xhaka (Leverkusen – Németország), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Csatárok: Kwadwo Duah (Ludogorec – Bulgária), Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Joel Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologna – Olaszország), Noah Okafor (Milan – Olaszország), Andi Zeqiri (Genk – Belgium), Steven Zuber (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Gulácsi Péter (RB Leipzig – Németország), Szappanos Péter (Paksi FC)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Fehérvár FC), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Freiburg – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Servette – Svájc), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Kleinheisler László (Hajduk Split – Horvátország), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (Sunderland – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

TARTALÉKOK: Lisztes Krisztián (Ferencvárosi TC), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Tóth Balázs (Fehérvár FC), Vancsa Zalán (Lommel SK – Belgium), Vécsei Bálint (Paksi FC)

EB 2024

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország

17. LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG – A TELJES PROGRAM CSOPORTONKÉNT