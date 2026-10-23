Nemzeti Sportrádió

Antonelli a bajnokavatás kapujában; a Ferrari fejlesztésekkel támad – Amerikai Nagydíj, 1. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.23. 19:09
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Formula1 Amerikai Nagydíj
Egy szabad hétvége után folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 18. állomás Austin, ahol a 47. Amerikai Nagydíjat rendezik meg. Noha Max Verstappen van lendületben, Andrea Kimi Antonelli akár már vasárnap lezárhatja a világbajnoki küzdelmet, igaz, ehhez nyernie kell. A McLaren kisebb újításokkal, míg a Ferrari az idei utolsó jelentős fejlesztési csomagjával kíván beleszólni a győzelemért vívott harcba. Arról, hogy miként alakul az első szabadedzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

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szabadedzés F1 Formula1 Amerikai Nagydíj
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