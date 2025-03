Több csapat és a Pirelli szállítmánya is késve érkezett meg Kínába – az FIA engedményt tett

A Formula–1 mezőnye vasárnap még Ausztráliában csapott össze, pénteken közép-európai idő szerint 4 óra 30 perckor azonban az első és ezúttal egyetlen szabadedzéssel máris veszi kezdetét az év második versenyhétvégéje, a Kínai Nagydíj. Az idő szűkössége miatt egyébként sincsenek könnyű helyzetben ilyenkor a résztvevők, de most a tapasztalt járatkésesek okán több csapat és a hivatalos gumibeszállító, a Pirelli is komoly bajba került, hiszen felszereléseik csak késve érkeztek meg Sanghajba.

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) is megerősítette, hogy logisztikai problémák adódtak az Ausztráliából Kínába költözés során, de jelezte, a Pirelli szerdán végül hozzáférhetett az eszközeihez a bokszutcában. A jelentések szerint a csapatok közül legalább négyen, a McLaren, a Red Bull, a Mercedes és az Aston Martin is érintett, de kisebb mértékben több más csapat előkészületeire is hatással voltak a történtek. Az említett négy istálló helyi idő szerint szerda késő délután kezdhette el kipakolni a rakományokat, és foghatott neki a versenygépei megépítésének, miután a repülőjárata legalább nyolc óra késéssel landolt a helyszínen.

Hiába a késések, a szövetség és a csapatok nem aggódnak amiatt, hogy ne készülnének el az autók a sprinthétvége egyetlen szabadedzésére, és ezt elősegíti az is, hogy az FIA engedményt tett a résztvevőknek a kijárási tilalom kapcsán, és szerdán lehetővé teszi a számukra, hogy öt és fél órával tovább dolgozzanak. Igaz, az engedmény csapatonként összesen hat alkalmazottra vonatkozik, akik kizárólag a gumik előkészítésén munkálkodhatnak.