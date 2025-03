Oscar Piastrival szerződést hosszabbított a McLaren – hivatalos

Piastri korábban érvényes szerződése 2026-ig szólt. Az új kontraktus végső dátumát nem hozták nyilvánosságra, hivatalosan annyit közöltek, hogy az együttműködést több évvel meghosszabbították.

Piastri, aki első nagydíját éppen a Hungaroringen nyerte meg 2024-ben, így nyilatkozott az új szerződésről:

„Nagyszerű érzés tudni, hogy része vagyok a McLaren hosszú távú elképzeléseinek. A csapat hitt bennem, amikor 2022-ben aláírtam, és hihetetlen volt az az utazás, amit az elmúlt két szezonban megtettünk, hogy segítsük a McLaren visszatérését a csúcsra.”

„Fantasztikus, hogy hosszabbítottunk Oscarral – mondta Zak Brown vezérigazgató. – Nemcsak azért, mert hihetetlenül tehetséges pilóta, hanem azért is, mert munkabírása és intelligenciája illeszkedik a csapatéhoz. Nem is volt kérdés, hogy továbbra is itt tartsuk a papajáknál.”

A sajtóhírek szerint Piastri új fizetése évente 20 millió font (9.5 milliárd forint) lesz.