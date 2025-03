Marko szerint csak „B-kategóriás”, Alonso úgy véli, a legjobb újonc Bortoleto 2025-ben

Marko ugyan intelligensnek tartja a Sauber újoncát, de a sebességét illetően vannak kétségek benne. Bortoletót Melbourne-ben szembesítették a Red Bull utánpótlásprogramját irányító osztrák szavaival – a brazil bízik benne, hogy rácáfol a kritikára. „Helmut már nagyon sok ideje van benne az F1-ben, és sok tehetséges versenyzőt juttatott a királykategóriába, ugyanakkor talán még annál is több olyant, aki végül megbukott az autósport csúcsán. Én tisztelem őt azokért az eredményekért, amiket olyan pilótákkal ért el, akiknek segített. Számomra Max (Verstappen) a sportág egyik legnagyszerűbb versenyzője."

„Mindenkinek meglehet a maga véleménye, szabad világban élünk. Neki is megvan a véleménye rólam. Úgy gondolom, bebizonyítottam, hogy helyem van az F1-ben. A Formula–2-ben és a Formula–3-ben is az újoncévemben nyertem bajnokságot. Be fogom bizonyítani, hogy tévedett. Csak idő kérdése. Nem tudok olyat mondani a médiában, amivel meggyőzhetném, mert nem csinál mást, csak beszél. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy a pályán megmutatom, tévedett. Remélhetőleg ő is el fogja idővel ismerni ezt, és meg fogja bánni, hogy mit mondott. A múltban én is követtem el már ilyesmit. Mondtam olyan dolgokat, amiket utólag megbántam és már nem értettem egyet velük. Ez teljesen normális. Szóval nem fogok nagy ügyet csinálni belőle."

A témában állást foglalt a Bortoleto menedzsmentjét irányító Fernando Alonso is, aki rámutatott, Marko a saját pilótáit védi, és kiemelte, meglátása szerint a dél-amerikai a legtehetségesebb az idei újoncok közül. „Helmutnak meg kell védenie a saját versenyzőit, de szerintem a tények valamivel erősebbek a szavainál. Talán kicsit az előző évnek is szól, amikor Gabriel és Isack 1-2-ben végzett. Mindketten hihetetlen tehetségnek számítanak, és most itt vannak a Formula–1-ben, ami nagyszerű jel. Lássuk, mit hoz a jövő. Remélem, hogy mindkettejük előtt nagyon hosszú és sikeres pályafutás áll, de az, amit Gabriel vitt véghez, hogy az első évében bajnok lett az F3-ban és az F2-ben is... Majd a jövő megmutatja, mindenesetre nagyon büszke vagyok rá."

„Már az első naptól kezdve nagyon elkötelezetten és keményen dolgozott az álmaiért. Így volt ez már a Formula Regionális Európa-bajnokságban, az F3-ban és az F2-ben is. Minden versenyen nagyon felkészült volt, nagyon érett hozzáállással. Ő a mostani generáció legjobb újonca. Sok új arc tűnik fel idén, és közülük ő a legjobb. Talán jelenleg nem áll olyan autó a rendelkezésére, amivel hozzájuk hasonló eredményeket tudna elérni az első évében, de az emberek remélhetőleg nem feledkeznek meg arról, hogy mit ért el az előző kettőben."