Hivatalosan is felveszi Nigel Mansell nevét a Hungaroring 4-es kanyarja

Alig több, mint négy hónap van hátra 40. Magyar Nagydíjig, és a jubileumi futam előkészületi munkálatai nemcsak a pályán, hanem azon kívül is zajlanak. A Hungaroring vezetői szeretnék igazán megadni a módját az ünneplésnek az újjáépülő létesítményben, ennek egyik sarokpontja pedig az lesz, hogy hivatalosan is elnevezik a 4-es kanyart Nigel Mansellről – ezt Gyulay Zsolt erősítette meg egy hétfő délelőtti sajtótájékoztatón a létesítmény vadonatúj kávézójában.

Azért érdemes hangsúlyozni, hogy megtörténik a hivatalos névadás, mert a hazai autósportban egymás között évtizedek óta már eddig is mindenki Mansell-kanyarnak hívta az érintett fordulót, a legendás brit versenyző ugyanis két emlékezetes pillanatot is átélt a szakaszon – egyszer negatív, egyszer pozitív előjellel.

Az 1987-es futamon a pole pozícióból indulva sokáig fölényesen uralta a versenyt, amikor hat körrel a vége előtt közvetlenül a 4-es kanyar előtt levált a Williams jobb hátsó kerékanyája, kiállásra kényszerítve a pilótát. Két évvel később viszont már sokkal jobban alakultak a dolgok ugyanott: immáron a Ferrari versenyzőjeként üldözte Ayrton Sennát a győzelemért, és úgy vette át ellenfelétől az első helyet egy látványos manőverrel, hogy közben mindketten megelőztek egy lekörözöttet is.

A rajongók és az újságírók az évtizedek során többször felvetették, szép gesztus lenne hivatalosan is elnevezni a – jelenlegi – 4-es kanyart Mansellről, és most a 40. nagydíj apropóján vére eljön az ünnepi pillanat. A Hungaroring vezetői ráadásul nem állnak meg itt: akciótervet hirdetnek a szurkolók körében, hogy tegyenek javaslatot a többi kanyarnévre is, amelyről szakmai grémium dönt majd a jövő évi futam előtt, amikor pedig a negyvenedik évfordulót ünnepli a Magyar Nagydíj. A következő hónapokban további részletek is kiderülnek, milyen programok várják majd a rajongókat az idei nagydíj hetében, az viszont már biztos, hogy a 40. versenyre jubileumi érmesort is kiadnak.

Hétfőn egyébként a létesítmény vezetői megmutatták a sajtó képviselőinek az infrastrukturális felújításokat, amelyek valóban elképesztő ütemben zajlanak: egészen meghökkentő élmény volt a célegyenesről először megpillantani a gigantikus új főépületet és a vele szemben hatalmasodó főlelátót. A kivitelező június 16-án fejezi be ideiglenesen a munkát, az augusztusi nagydíj után pedig az utolsó simításokat is elvégzi a teljesen megújuló Hungaroringen.