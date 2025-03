A Hungaroring célegyenesével jelenleg még Max Verstappennek is meggyűlne a baja

„Időarányosan jól állunk a munkálatokkal, az is volt a terv, hogy a 40. Magyar Nagydíjra a főlelátó elkészül fedéssel együtt, és ez a kommentátorfülkékkel egyetemben meg fog valósulni. A paddock épület is jól áll, remélhetőleg olyan állapotban kapjuk meg június 16-án, hogy július elején meg tudjuk rendezni próbaversenyként a GT Opent. Onnantól kezdve készítjük fel a pályát a Formula–1-re. Tehát, az építkezés jól halad, jól teljesítenek a kivitelezők, bízom benne, hogy egy nagyon jó futam előtt állunk” – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A hétfői sajtóeseményen megtekinthettük a főlelátó körüli munkálatokat, ahogy az videónkban is látható, a célegyenes aszfaltját földréteg védi, amely a kiadós esőzés után érdekes látványt nyújtott. Emellett azt is megtudhattuk, hogy Nigel Mansellről most már hivatalosan is kanyart neveznek el a Hungaroring, illetve Gyulay Zsolt azt is elmondta, kit tart az idény legnagyobb esélyesének az első két futam után.