Mozgásban a 2025-ös Ferrari: Hamilton és Leclerc is világbajnoki címre törne vele

Nincs megállás, a kedd esti Formula–1-es évnyitó rendezvény után már Fioranóban köröz a 2025-ös Ferrari, az SF25-ös. A tavalyinál mélyebb vörösben pompázó autóval Charles Leclerc tehette meg az első métereket, de a filmforgatási nap során volán mögé ül a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton is, aki az előző napon jelent meg először hivatalosan piros színekben. A zárt kapuk mögött zajló bejáratáson a monacói, brit kettős összesen kétszáz kilométert teljesíthet az új versenygéppel.

A Scuderia nem titkolt célja a világbajnoki cím elhódítása: a csapat legutóbb 2007-ben ünnepelhetett egyéni címet Kimi Räikkönen révén, míg konstruktőri bajnokságot 2008-ban szerzett legutóbb. A Ferrari tehát visszavágna az előző év után, amikor még az utolsó versenyen is volt esélye elhódítani a végső trófeát, ám végül tizennégy ponttal elmaradt a trónra huszonhat év után visszaülő McLarentől.

Ami a pilótapárost illeti, a frissen érkező Hamilton a hőn áhított, rekordot jelentő nyolcadik cím elérése reményben is tette át a székhelyét Maranellóba, és kétségkívül történelmi pillanat lenne, ha a sportág valaha volt legsikeresebb versenyzője a legeredményesebb csapat színeiben hajtaná végre a tettet. Ebbe ugyanakkor lesz beleszólása a csapattársnak, Leclerc-nek is, aki már a kedd esti gálán, illetve az autóbemutató kapcsán közzétett videóba is hangsúlyozta, célja az egyéni vb-cím.

Az előttünk álló idény egyik legizgalmasabb kérdése vitathatatlanul a Ferrari házon belüli csatájának alakulása lesz, főleg úgy, hogy a kettős az előzetes várakozások szerint esélyes lesz a végső sikerre is.

A Scuderia az eddigiek alapján nem is bízza a véletlenre az idei évet: már a 2025-ös autóról megosztott képek is azt sugallják, valami érdekeset találtak Maranellóban. A vonórudas felfüggesztésre váltó csapat ugyanis egyszerűen eltüntette az első felfüggesztése bizonyos elemeit, ami arra utal, hogy olyan megoldást dolgozott ki, amit egyelőre nem szeretett volna megmutatni a riválisoknak.

Az alapító, Enzo Ferrari sokszor mondogatta, hogy a legjobb Ferrari mindig a következő. Leclerc egyetért ezzel. „Egyetértek azzal, amit Enzo mondott. A mi sportunkban mindig elemezzük, mit tehettünk volna jobban, és ennél az új kocsinál mindent megtettünk annak érdekében, hogy előrelépjünk. Ez sikerült is, ugyanakkor az még kérdéses, jobb-e a többinél is, hiszen a Formula–1-ben ez számít. Itt minden viszonylagos, de mi akarunk a legjobbak lenni” – jelentette ki a monacói a Ferrari által megosztott hivatalos videóban.

Leclerc világbajnok akar lenni. „Éppen csak lemaradtunk a világbajnoki címről, ezek után egyetlen cél lebeghet a szemeim előtt: megnyerni a konstruktőri bajnokságot a Ferrarinak. Ez hihetetlen lenne. És emellett meg akarom nyerni az egyéni bajnoki címet is, amiről már gyermekkorom óta álmodozom, és egy nap mindenképpen szeretném elérni. Tehát a cél idén nem lehet más, mint mindkét bajnokság megnyerése.”

A monacói a Hamiltonnal történő ismerkedésről, és a közös munkáról is beszélt. „Nagyon jól kijövünk egymással, máris elég sok időt töltöttünk együtt Maranellóban. Úgy érzem, hogy a meglepett kifejezés nem lenne megfelelő, hiszen amikor az F1 történetének legsikeresebb versenyzője érkezik a csapathoz, akkor arra számítasz, hogy sok mindent kiemelkedően csinál. Mindez csak alátámasztja a pályafutása során elért sikereket. Nyilvánvalóan sokat tanulhatok tőle.”

„Nagyon érdekes pillanat ez, hiszen először kaphatok bepillantást arra, hogyan dolgozik a színfalak mögött. Ez nagyon izgalmas a számomra, és próbálok minél több dolgot elsajátítani. Már alig várom, hogy versenyezhessünk egymással a Ferrari színeiben, és remélhetőleg együtt megszerezzük a világbajnoki címet” – tette hozzá a pályafutása során eddig összesen nyolc ízben diadalmaskodó Leclerc.

Hamilton még mindig nem realizált, hogy a Ferrarival versenyezhet. „Nagy nap ez a mai a számomra, hiszen most először veszek részt autóbemutatón a Ferrari színeiben, és őszintén, már nagyon-nagyon régóta vártam erre a pillanatra, az idényt is várom. Mint ahogyan azt is, amikor először jártam a gyárban, először vezethettem az autót, először találkoztam az egész csapattal. Láthattam, ahogyan mind együtt dolgoznak ezen a projekten, az új autón, de akkor még nem tudtam, hogyan fog kinézni."

„Ez egy rendkívül izgalmas pillanat, hiszen láthatod, hogy mindenki milyen szenvedélyesen és elszántan dolgozik. Minden egyes emberrel ugyanazon az álmon osztoztok, és most részesei lehettek egymás álmának. Ez egészen különleges. Még mindig elég szürreális ez az egész, őszintén szólva sosem gondoltam, hogy valaha lehetőséget kapok, hogy itt legyek a Ferrarival. Szóval nagyon hálás vagyok ezért, és büszke vagyok rá, hogy az istálló tagja lehetek.”



