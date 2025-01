Norris „szagot fogott” – célkeresztben a vb-cím

HOL VANNAK MÁR azok a vélemények, amelyek szerint Lando Norris elkapkodta a mclarenes szerződéshosszabbítást? A brit versenyző épp egy évvel ezelőtt írta alá új kontraktusát, ám amikor néhány nappal később Lewis Hamilton ferraris átigazolásával felszabadult egy hely 2025-re a Mercedesnél, sokan úgy vélték, túl korán döntött. Akkor azonban a világ még nem sejthette, hogy a wokingi istálló akkorát lép előre 2024-ben, amely a konstruktőri vb-címig repíti, miközben a brackley-i gyári istálló szégyenszemre az erősorrend negyedik helyére csúszik vissza.

Nem is különbözhetne tehát Norris helyzete a 12 hónappal ezelőttihez képest, hiszen most valóban a vb-cím egyik esélyeseként készül az új idényre, ráadásul értékes tapasztalatokkal felvértezve. Az előző évadban megszerezte első győzelmeit, és elkövetett jó néhány olyan hibát, amelyre ugyan rámehetett a bajnokság, mégis hasznos leckének bizonyult. A 25 éves pilóta is úgy véli, a tanulópénz megfizetése után készen áll a nagy áttörésre.

„Amennyire szeretném minden évben megnyerni az istállóval a konstruktőri vb-címet, az önzőbbik énem annyira szeretné az egyénit is – mondta Norris a napokban a davosi Világgazdasági Fórum egyik pódiumbeszélgetésén. – Az embernek ehhez egy jó csapat támogatására van szüksége, ami nekem megadatik. Tavaly többé-kevésbé a bajnoki győzelem közelébe kerültem, persze végig lemaradásban voltam, de legalább megéreztem a szagát. Megvolt bennem az, hogy »oké, nagyjából ilyen érzés«. Elérhető közelségben volt. Az idén néhány területen javulnom kell, dolgoznom kell bizonyos dolgokon, aztán erősebben visszatérnem. Készen állok!”

Az előző évadban Norris jó néhány pontot bukott el bizonytalan rajtjai és első körei miatt, miközben olykor a stratégia szempontjából sem volt a helyzet magaslatán csapatával együtt. Többször elismerte, a vb-címet elhódító Max Verstappennek nincsenek gyenge pontjai, ezért saját magától is jobb teljesítményt vár. A sikerhez ugyanakkor elengedhetetlen a gyors autó, és a pilóta biztos benne, hogy a McLaren a 2024-es konstruktőri diadal után még keményebben dolgozik a következő konstrukción.

„Sok sportolóval vagy bárki mással könnyen megtörténhet, hogy mihelyst elkezd minden jól alakulni, elkezd lazítani, aztán nagyon gyorsan a visszájára fordul a helyzet. Arra jöttünk rá csapatként, hogy most már szeretnénk megkönnyíteni a saját dolgunkat. Tovább akarunk dolgozni, hogy már könnyebben is nyerjünk versenyeket, ne mindig annyira nehezen, mint tavaly. Ezért mindenki nagyon koncentrált maradt. Pedig könnyű lett volna azt mondani, hogy »jók vagyunk, megcsináltuk, most dőljünk hátra«. De épp az ellenkezője történik. A csapattagok úgy vannak vele, hogy még többet akarnak, ezért még keményebben dolgoznak a fejlődés érdekében. Pozitívummá, motivációvá és hajtóerővé formálták az elvárásokat.”

A McLaren kilátásai rózsásak, hiszen a technikai szabályok alig változnak tavalyhoz képest, vagyis a csapatnak csak tovább kell építkezni a már most is nagyon erős alapjára. Arra ugyanakkor figyelnie kell, hogy 2024-gyel és 2023-mal ellentétben ne adjon több hónap előnyt a közvetlen ellenfeleknek – az elmúlt két évben ugyanis csak az első fejlesztési csomag hozta el az áttörést. Természetesen a tavalyi siker fényében a versenyzőkre is nagyobb nyomás hárul, és Norrisnak a hibák kiküszöbölése mellett arra is figyelnie kell, hogy ismét kordában tudja tartani csapattársát, Oscar Piastrit. A teljes koncentráció tehát mindenkitől kötelező, mert ha 2024 után ezúttal is négy csapat hét-nyolc versenyzője küzd majd a győzelmekért, minden apró tényezőnek döntő szerepe lehet a végelszámolásban.