Formula–1: új szerződést kapott a Belga Nagydíj, de rotációs rendszerbe került

A Spa-Francorchamps jövője sokáig bizonytalan volt a Formula–1-es versenynaptárban. Ugyan sok versenyző kedvence, de az F1 vezetői a biztonság és a pálya körüli infrastruktúra javítását várta el.

Az F1 most a hivatalos oldalán jelentette, be hogy hosszú távú szerződést kötött a Belga Nagydíjjal. A megállapodás értelmében Belgium rotációs rendszerbe kerül, Spa szerepelni fog a 2026-os, a 2027-es, a 2029-es és a 2031-es versenynaptárban is, viszont 2028-ban és 2030-ban nem lesz Belga Nagydíj. Az egyelőre kérdéses, hogy mely futamok kerülnek be a helyére. Korábban szó volt arról, hogy a belga és a holland versenyt éves váltásban rendeznének futamot, de Zandvoort bejelentette, hogy 2026 után nem kívánnak több F1-es futamot rendezni. Az F1 tervei között szerepel a versenynaptár megreformálása. A sorozat szeretne terjeszkedni, így a Távol-Keleten és Afrikában is lehetnek új helyszínek, ennek érdekében csökkenne az európai helyszínek száma, a kompromisszum a rotációs rendszer bevezetése lehet.

Belgiumban a megállapodás értelmében jelentős beruházások valósulnak meg. Két új lelátót is építenek, melyek tízezer fővel növelik a befogadóképességet, valamint a pályán kívüli szórakozási és szurkolói élményt is fokozzák. 2024-ben a Belga Nagydíjra 380 ezer szurkoló látogatott ki a három nap alatt.

Az 1921-ben épült Spa-Francorchamps egyike volt annak a hét pályának, amely részt vett 1950-ben az első F1-es bajnokságon. Spa azóta 57 Nagydíjnak adott otthont. A 7004 méteres pálya a leghosszabb az F1-es versenynaptárban, a jelenlegi mezőnyből Lewis Hamilton, Charles Leclerc és Max Verstappen is győzött.

Stefano Domenicali, az F1 ügyvezetője így nyilatkozott: „A Belga Nagydíj egyike volt azoknak a versenyeknek, amelyek a legelső bajnokságunkat alkották 1950-ben, a 75. évfordulónk kezdete kíváló alkalom arra, hogy megoszthatjuk a hírt erről a fontos bővítésről. Spa-Francorchamps-t a versenyzők és a rajongók egyaránt a világ egyik legjobb versenypályájaként emlegetik, és az F1 számos szezonja alatt hihetetlen pillanatoknak adott otthont. Az elmúlt években jelentős munkálatokon ment keresztül a létesítmény és a szurkolók általános élményének javítása érdekében, és szeretném kifejezni elismerésemet a promóter és a vallon kormány felé a belgiumi Forma–1 iránti elkötelezettségükért és szenvedélyes támogatásukért.”

A motorsport.com megemlíti, hogy Európában már csak Barcelona és Imola jövőjéről kell dönteni. Olaszország szerződése 2025-ig, míg a Barcelonának 2026-ig van helye a versenynaptárban, a következő évben már madridi futam birtokolja a Spanyol Nagydíj elnevezését.

A 2025-ös Belga Nagydíjat július 25. és 27. között rendezik, az idén sprintfutamos lebonyolítás fokozza az izgalmakat.