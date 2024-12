Hadjar lesz a Red Bull által mellőzött Cunoda csapattársa 2025-től – hivatalos

A Red Bull szerdán hivatalosan megerősítette, hogy felbontja Sergio Pérez eredetileg 2026 végéig érvényes szerződését, egy nappal később beszámolt róla, hogy Liam Lawson kapja meg a lehetőséget a bizonyításra Max Verstappen mellett, majd testvércsapata, a jövőre Racing Bulls néven induló RB péntek délelőtt azt is bejelentette, hogy Isack Hadjar lesz az ezúttal is mellőzött Cunoda Juki csapattársa a 2025-ös idénytől, amivel teljessé vált a jövő évi rajtlista.

A húszéves versenyző az idén a Campos színeiben versenyzett a Formula–2-es bajnokságban, ahol a jövőre a Sauberrel debütáló Gabriel Bortoleto mögött a második helyen végzett, és kipróbálhatta magát már idei Formula–1-es autó volánja mögött is. A francia pilóta az idényzáró Abu-dzabi Nagydíjon a Red Bullt vezette az első szabadedzésen, majd az év végi teszten is pályára vihette az RB20-ast, ami elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy meggyőzze a „vörös bikák" vezetőségét.

„Nagyon izgatott vagyok, hogy új szerepet tölthetek be a VCARB csapatánál, ez hatalmas dolog számomra, a családom, valamint mindazok számára, akik az elejétől fogva hittek bennem. A gokartozástól az együlésesek ranglétáján át eljutni a Formula–1-be, az a pillanat, amelyért egész életemben dolgoztam, ez az álmom. Úgy érzem, mintha egy teljesen új világba lépnék, sokkal gyorsabb autót vezetek, és a világ legjobb pilótáival versenyzek. Nagyon meredek lesz a tanulási görbe, de készen állok, hogy keményen dolgozzak, és mindent megteszek az istállóért. Nagyon várom azt is, hogy együtt dolgozhassak Jukival, és tanulhassak tőle. Mindig is felnéztem rá, ő is végigjárta a Red Bull juniorprogramját akárcsak én, és nagyon hasonló utat tettünk meg az F1-ig."

A faenzai alakulat csapatfőnöke, Laurent Mekies szerint Hadjar és Cunoda jó párost fog alkotni. „Izgatottak vagyunk, hogy Isack jövőre velünk lesz, új és friss dinamikát hoz magával a csapatba Juki mellett 2025-ben. A Formula–1-be vezető útja kiemelkedő volt, figyelemre méltó fejlődést mutatott be, és lenyűgöző eredményeket ért el az együléses juniorkategóriákban. Megvan benne a tehetség és a lendület, ami szükséges ahhoz, hogy a legmagasabb szinten versenyezzen, és magabiztosak vagyunk azt illetően, hogy gyorsan alkalmazkodni fog, és jelentős hatást gyakorol majd."

„Hiszek benne, hogy Isack és Juki nagyszerű csapatot fog alkotni. Juki felbecsülhetetlen tapasztalatot hoz, hihetetlen rugalmasságot és érettséget mutatott, ami döntő jelentőségű lesz a csapat számára, mivel arra törekszünk, hogy 2025-ben minden célunkat és célkitűzésünket elérjük."

A vezérigazgató, Peter Bayer hangsúlyozta, milyen fontos, hogy lehetőséget biztosítsanak a fiatal versenyzőknek. „Először is szeretnék gratulálni Liamnek, hogy feljebb lép a Red Bullhoz. Testvércsapatként és az F1-es tehetségek inkubátoraként stratégiai célunk, hogy támogassuk és neveljük a versenyzőket a következő lépésre való felkészülés érdekében. Ezzel a lépéssel és Isack VCARB-hoz történő érkezésével bizonyítja a régóta fennálló elkötelezettségünket a legjobb fiatal pilóták felkészítése iránt, illetve a Red Bull juniorprogramjának igazolása. Egy fiatalabb versenyző bevonása támogatja a küldetésünket, hogy megszólítsuk a fiatalabb közönséget, így alig várjuk, hogy új és meglévő szurkolóinkat is magunkkal vihessük ezen az úton."

Hadjar egy lesz a „száguldó cirkuszban" jövőre bemutatkozó öt újonc közül. Andrea Kimi Antonelli a Mercedesben, Jack Doohan az Alpine-ban, Oliver Bearman a Haasban, míg Bortoleto a Sauberben debütál.