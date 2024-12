A bajnoki vereség ellenére is optimisták a Ferrarinál

A Ferraritól távozó Carlos Sainz a hétfői bejáratás után kedden már rendes tesztkörülmények között is vezethette a Williamst Abu-Dzabiban, ahol nem kevesebb, mint 146 kört pakolt az FW46-os konstrukcióba. A spanyol versenyző eltökélt célja, hogy a topcsapatoknál megszerzett tapasztalatának köszönhetően mindent megtegyen új istállója fellendítéséért, és ehhez már a keddi teszt is kiváló lehetőség volt.

„Miközben a nagydíj utolsó köreiben is keményen nyomtam, arra is koncentráltam, hogy odafigyeljek, milyen érzés vezetni az autót – mondta utolsó ferraris versenye után Sainz. – A teszten vissza kell emlékeznem rá, miért olyan gyors ez az autó ebben vagy abban a kanyarban, és miért jó érzés vezetni. Ezeken a területeken ugyanis valószínűleg javulásra szorul a Williams. Ez is mutatja, mennyire a jövőbe tekintek. Elképesztően motivált vagyok, és már várom, miként tudom gyorsabbá tenni az új autómat.”

Kedden egyébként két másik csapatot váltó pilóta is megtette első kilométereit új állomáshelyén: Nico Hülkenberg a Sauberrel, Esteban Ocon a Haasszal. Az újoncok közül Kimi Antonelli a Mercedesszel, Jack Doohan az Alpine-nal, Gabriel Bortoleto a Sauberrel körözött.