Magnussen nem tér vissza már Brazíliában, Bearman versenyez egész hétvégén a Haasszal

A Haas nem sokkal az interlagosi első szabadedzés előtt jelentette, hogy Kevin Magnussen betegség miatt kénytelen kihagyni a pénteki eseményeket, s helyén Oliver Bearman vezethet. Ezzel az is biztossá vált, hogy a dán versenyző legjobb esetben a szombati időmérőn térhet vissza a mezőnybe, hiszen a szabályok kimondják, hogy sprinthétvégén a sprintidőmérő előtt vagy a sprintverseny után lehet versenyzőt cserélni, így a száz kilométeres minifutamon mindenképpen a brit pilótának kell rajthoz állnia.

Bearman jó szerepléssel hálálta meg a lehetőséget, végig remek tempót diktált, és sikerült bejutnia az utolsó szakaszban is, ám a gyors körén hibázott, és átlépte a pályahatárokat is, aminek következményeként mért idő nélkül a 10. helyen zárt. Noha eleinte kérdéses volt, Magnussen vissza tud-e térni a két fő eseményre, a csapat nem sokkal a sprintkvalifikációt követően véget vetett a találgatásoknak, és hivatalosan is megerősítette, hogy dán versenyzője nem vesz részt a hétvégi program további részében sem, aminek értelmében Bearman vezetheti a Haast az időmérőn és a vasárnapi futamon is.

A brit pilótának a mostani lesz a harmadik verseny, amin rajthoz állhat az idén, korábban Szaúd-Arábiában a vakbélműtéten áteső Carlos Sainz Jr. helyén a Ferrarival, míg Azerbajdzsánban az egyfutamos eltiltást kapó Magnussen helyetteseként a Haasszal vehetett részt a nagydíjon.