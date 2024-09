2019 után idén is Charles Leclerc nyerte meg az Olasz Nagydíjat – a Ferrari-szurkolók legnagyobb örömére. A monacói pilóta nem hitte, hogy egy újabb diadal a tifosi előtt vetekedhet az akkori érzésekkel, de persze nem bánja, hogy mégis így lett.

„Hihetetlen érzés. Arra számítottam, amikor először éreztem ilyet, hogy másodszorra már nem lesz ugyanolyan különleges, de az, ahogyan az utolsó körökben éreztem magam, ugyanolyan volt, mint 2019-ben – árulta el Leclerc. – Monaco és Monza az a két helyszín, ahol minden évben győzni akarok. Persze annyiszor akarok nyerni, amennyiszer csak lehet, és a lehető leghamarabb világbajnok is szeretnék lenni, de ez a kettő a szezon legfontosabb versenye, és idén sikerült mindkettőt megnyernem. Ez nagyon különleges. Nem tudom, a következő futamon mire leszünk képesek, mert az autónk jelenleg egy monzai típusú pályán működik jól. Kétlem, hogy hasonlóan alakulna számunkra a szezon hátralévő része.”

Sokáig úgy tűnt, hogy Oscar Piastri könnyen behúzhatja a monzai futamgyőzelmet, az eggyel több bokszkiállása és a versenyből hátralévő nem túl sok kör miatt azonban csak a második helyen ért célba.

„Nem hazudok, ez most nagyon fáj – vallotta be a McLaren-pilóta. – Sok mindent jól csináltunk ma, de sok volt a kérdőjel a stratégiát illetően. A pozíciónkat és a gumik működését nézve az egykiállásos taktika nagyon kockázatosnak tűnt, de végül ez bizonyult kifizetődőnek. Nagyon elégedett vagyok a tempónkkal, és azzal, ahogyan alakítottam a versenyemet, de fáj, hogy csak második lettem. Charles megpróbálkozhatott valami eltérővel, hiszen legrosszabb esetben is harmadik lett volna mögöttünk. A végén úgy éreztem, hogy nehéz, de lehetséges lesz elkapnom őt. Voltak viszont néhányan, akik nem voltak túl segítőkészek. Stroll például úgy vezetett, minta az első gokartversenyén menne, és ez belekerült néhány másodpercembe a felzárkózás során.”

Újabb gyengén sikerült rajt, majd ezúttal egyéb tényezők is közrejátszottak abban, hogy a pole pozícióból rajtoló Lando Norris csupán harmadikként ért célba Monzában. A brit pilóta elárulta, mi okozta a McLaren vesztét, és arra is kitért, amikor csapattársa igen kemény manőverrel megelőzte az első körben.

„A rajt után Oscar egyértelműen túl közel került hozzám, és mindketten könnyen kieshettünk volna, ha csak egy méterrel is később fékezem – vélekedik Norris. – Ha visszatekerhetném az időt, kicsit másképp csináltam volna ezt-azt, de Oscar és Charles jó versenyt teljesített. Készen álltunk azzal, hogy megpróbálkozzunk az egy kiállással, de végül nem sikerült ezt kivitelezni. Túl nagy volt a kopás az első gumiknál, és valószínűleg ez jelentette a gyenge pontunkat. A hátsó abroncsok jók szoktak lenni, és ennek köszönhetően voltunk sikeresek más versenyeken is. Ma viszont nem ezen múlt a jó eredmény, hanem az első gumikon. Charles és a Ferrari ma jobb volt nálunk ezen a területen, így sikerült megnyerniük a futamot. Számítottunk arra, hogy más jobban bánik majd a gumikkal, és ez végül a Ferrarinak sikerült.”

Az előző futamoknál is rosszabb formát mutatott a Red Bull Monzában, ami Max Verstappen dolgát is igencsak megnehezítette. A hatodikként befutó címvédő szerint erőforrásprobléma hátráltatta, és nincs más lehetőségük, mint megváltoztatni a teljes autójukat.

„Őszintén szólva nem különösebben éreztem frusztráltnak magam a futam alatt – mondta Verstappen. – A saját versenyemet futottam, de nem volt meg a kellő tempó, majd jött egy rosszul sikerült kerékcsere, és úgy érzem, hogy a stratégiánk sem igazán működött a mai napon. Igaz, hogy jobb taktikával sem kerültünk volna előrébb, de képesek lehettünk volna egy sokkal jobb versenyre. Az sem segített, hogy nem használhattuk ki teljesen a motorerőnket, mert problémánk volt az erőforrással. Összességében ez egy igen rossz futam volt, és a motorgond nem jelent jót Baki előtt. Sok munka vár ránk, gyakorlatilag az egész autót át kell építenünk. Ha ezt nem tesszük meg, ugyanilyen rosszak leszünk a szezon hátralévő részében.”

Nagy reményekkel vágott neki a futamnak George Russell, aki számára azonban rosszul sikerült a rajt, majd a hetedik pozícióban szelte át a célvonalat. A brit pilóta szerint túl sokba került számára az, ami az első körben történt, de vállalja érte a felelősséget.

„Az első körön ment el a versenyem, de én néztem el a rajtot – ismerte be Russell. – Oscar erősen bevetődött, és korábban fékezett, mint arra számítottam. Amikor reagáltam erre, az autó megtorpant, és valahogy el kellett kerülnöm, hogy belemenjek Oscarba. Összeszedtem némi sérülést, amikor azt hiszem, Maxszal találkoztam a következő kanyarban. Ki tudja, mire mentem volna ezek nélkül, de kétlem, hogy tartani tudtam volna a McLaren tempóját. Charles is túl gyors volt, és lenyűgöző versenyt teljesített. Beszéltünk a ferrarisokkal vasárnap reggel még Zandvoortban, és nagyon elveszettek voltak, majd mégis dobogóra álltak, most pedig győztek. A Red Bull rengeteget esett vissza, szóval fogalmam sincs, mi megy jelenleg az F1-ben.”

1. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:14:40.727 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 2.664 mp h. 3. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 6.153 mp h. 4. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 15.621 mp h. 5. Lewis Hamilton brit Mercedes 22.820 mp h. 6. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 37.932 mp h. 7. George Russell brit Mercedes 39.715 mp h. 8. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 54.148 mp h. 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:07.456 p h. 10. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:08.302 p h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:08.495 p h. 12. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1:21.308 p h. 13. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:33.452 p h. 14. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 15. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1 kör h. 16. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. 17. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1 kör h. 18. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1 kör h. 19. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 7 az olasz nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 9 15 2 303 2. Lando Norris 2 9 14 3 241 3. Charles Leclerc 2 7 14 - 217 4. Oscar Piastri 1 5 15 - 197 5. Carlos Sainz Jr. 1 5 14 1 184 6. Lewis Hamilton 2 3 15 2 164 7. Sergio Pérez - 3 13 3 143 8. George Russell 1 2 14 2 128 9. Fernando Alonso - - 9 1 50 10. Lance Stroll - - 5 - 24 11. Nico Hülkenberg - - 6 - 22 12. Cunoda Juki - - 7 - 22 13. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 14. Pierre Gasly - - 5 - 8 15. Oliver Bearman - - 1 - 6 16. Kevin Magnussen - - 3 - 6 17. Alexander Albon - - 3 - 6 18. Esteban Ocon - - 4 - 5 a világbajnokság állása