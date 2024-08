Russell: Eszem egy finom pizzát ma este, hogy feltankoljak holnapra

Már öt rajtelsőségnél tart Lando Norris, aki ebből négyet idén szerzett, ráadásul a hollandiai futam után Olaszországban is a pole-ból várhatja a piros lámpák kialvását. A McLaren-pilóta kemény futamra számít, de bízik csapata esélyeiben.

„Nagyszerű érzés újabb pole pozíciót szerezni – árulta el Norris. – Ráadásul az, hogy az első és a második rajthely is a miénk, miközben ennyire szoros a mezőny, kissé meglepő, de örülünk neki. Jár a gratuláció a csapatnak, hiszen nagyszerű munkát végzett. Fáj, hogy ezt kell mondanom, de az utolsó köröm nem alakult túl fényesen. Hasonló eredményre számítok a versenyen is, és nagyon jó lenne, ha összejönne, azonban egész hétvégén láthattunk, mennyire közel vagyunk egymáshoz. Több nagyon gyors versenyző van mögöttünk, szóval nem számítok könnyű futamra. Sok az ismeretlen tényező, például a gumikopást és az új aszfaltot illetően, és mindez sok kérdést vet fel, de egyben izgalmakat is tartogat.”

Kicsivel több mint egy tizedmásodperccel kapott ki csapattársától Oscar Piastri a monzai időmérőn, de nem keseredett el túlzottan, sőt, elmondása szerint akár jót is jelenthet számára a második rajthely. Az ausztrál pilóta azon viszont javítani szeretne, ahogyan alakulnak számára olykor a kvalifikációk utolsó szakaszai.

„Az első köröm elég jól sikerült a Q3-ban, a második viszont már kevésbé, és attól tartok, már túl sokszor kellett ezt mondanom idén – vallotta be Piastri. – Persze ez így is szép teljesítmény és jó eredmény a csapat számára. A mezőny rendkívül szoros ezen a hétvégén, de kicsit előrébb állhatok fel a rajtrácsra, mint múlt héten, ami nagy pozitívumot jelent számomra. Hosszú út vezet az egyes kanyarig, szóval a második helyről kezdeni ezen a pályán nem feltétlenül jelent rosszat. Meglátjuk, mire megyünk a gumikkal holnap, mert most kicsit más a helyzet, mint amihez korábban szoktunk Monzában, szóval izgalmas verseny állhat előttünk. A szoros élmezőny miatt nagy izgalmak várhatnak ránk.”

George Russell volt a leggyorsabb a McLarenek mögött a monzai kvalifikáción, amivel a Mercedes versenyzője rendkívül elégedett. Russell nagy reményekkel és egy finom vacsorával készül a vasárnapi megmérettetésre.

„Nagyszerű időmérőt volt, és az, hogy a harmadik helyen kötöttem ki, kissé jobb, mint amire korábban számítottam – mondta a brit pilóta. – Kemény volt már a Q1 és a Q2 is, de szerencsére megmentettük az esélyinket a Q3-at illetően. Nem vagyunk nagyon lemaradva a McLarenektől, de persze jelenleg nagyon gyorsak. Keményen dolgozunk, hogy elkapjuk őket, de a harmadik pozícióval is nagyon elégedett vagyok. Úgy gondolom, hogy szoros csata vár ránk, hiszen nagyon közel vagyunk egymáshoz, és ez izgalmas az F1-re nézve. Mindannyian erre vártunk, valamint arra, hogy tudjuk, megfelelő munkával esélyünk nyílik a győzelemre. Eszem egy finom pizzát ma este, hogy feltankoljak holnapra, és magamhoz vegyek némi extra tömeget. Remélhetőleg holnap harcba szállhatunk a jó eredményekért.”

Sokáig úgy tűnt, hogy a Ferrari utóbbi időben bemutatott fejlesztései kifizetődhetnek hazai pályán, ám Charles Leclerc végül nem különösebben tudott beleszólni a rajtelsőségért folyó csatába. A monacói pilóta frusztrálónak tartja, hogy csupán a második sorból várhatja a piros lámpák kialvását.

„Csalódott vagyok, hiszen a tegnapi egy pozitív napnak tűnt, de ez a mairól már jóval kevésbé mondható el – szögezte le Leclerc. – A negyedik helynél többre nem voltunk képesek, és ez frusztráló. Nem szeretek ilyen rajtpozíciókért harcolni, viszont elég közel vagyunk az első helyhez, ami a múlt hétvégéhez viszonyítva nagy lépést jelent előre. Habár ez sem volt elég, szóval nagyon remélem, hogy holnap a javunkra fordíthatjuk a helyzetet. Az egyes, a kettes, a négyes és az ötös kanyarban egész hétvégén alulkormányzottsággal küzdök, és attól tartok, hogy a többiek találtak némi plusz időt mára, ami rólunk nem mondható el. Ennek fizettük meg az árát azzal, hogy az első helyett csak a negyedik rajthelyet szereztük meg.”

Nem talált ki hirtelen a Red Bull a hullámvölgyből, ráadásul Max Verstappen csak a negyedik sorból kezdheti meg a monzai futamot. A háromszoros világbajnok számára sok a tisztázatlan kérdés az időmérőt és a vasárnapi versenyt illetően is.

„Egyszerűen arról van szó, hogy nagyon rosszul sikerült a Q3 – mondta Verstappen. – Mindkét szett gumin nagy volt a túlkormányzottság, szóval egyik kanyart sem tudtam kellően keményen bevenni. Sokszor vissza kellett vennem a tempóval a kanyar közepén, amivel sok időt veszítettem. A Q2-ben valamiért még nem volt annyira rossz a helyzet, és majdnem miénk lett a leggyorsabb kör. Tisztában vagyunk a határainkkal és a problémáinkkal, de akkor még irányítás alatt tudtuk tartani a dolgokat. Elérkeztünk a Q3-hoz, és a megfelelő egyensúly hirtelen eltűnt. Nem igazán értem, mi történt, de az élmezőny végére kerültünk. Nehéz megmondani, mennyire leszünk versenyképesek a futamon a többiekhez viszonyítva.”

1. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.327 átlag: 262.896 km/ó 2. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.436 0.109 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 1:19.440 0.113 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.461 0.134 5. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:19.467 0.140 6. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:19.513 0.186 7. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:20.022 0.695 8. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:20.062 0.735 9. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.299 0.972 10. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:20.339 1.012 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:20.421 0.780 12. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:20.479 0.838 13. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:20.698 1.057 14. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:20.738 1.097 15. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:20.766 1.125 16. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:20.945 1.034 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:21.013 1.102 18. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1:21.061 1.150 19. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:21.101 1.190 20. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:21.445 1.534 olasz nagydíj, az időmérő végeredménye