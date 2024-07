Újabb hely kelt el 2025-re – a Haas szerződtette Bearmant

Jó ideje nyílt titoknak számított, mostanra hivatalossá vált: a Haas a hétvégén rendezendő Brit Nagydíj sajtónapján bejelentette, hogy szerződtette tartalék versenyzőjét, Oliver Bearmant. A jelenleg a Formula–2-ben versenyző Ferrari-akadémista többéves kontraktust írt alá az amerikai csapattal, amivel biztossá vált, hogy a 2026-ban érvénybe lépő nagy szabályváltoztatások idején is a csapat tagja lesz.

„Izgalmas, hogy lehetőséget adhatunk egy olyan fiatal tehetség számára, mint Oliver Bearman. Hihetetlenül érett versenyzővé vált a Ferrari-akadémia irányítása alatt, amiről a világ is meggyőződhetett már a saját szemével, amikor az utolsó pillanatban behívták a Szaúd-arábiai Nagydíjon. Oliver bizonyította, hogy nagyon felkészült a feladatra, és ezt mi is tapasztalhattuk az elmúlt két idényben, amikor a Haas autóit vezethette a szabadedzések során. Izgatottan várjuk, hogy láthassuk a további fejlődését versenyzőként, és szeretnénk élvezni a tehetsége előnyeit a versenygépben és azon kívül is. Oliver nagyszerű srác, és mindig nagyon örülünk neki, amikor csatlakozik hozzánk a gyakorlásokon. Most már tudjuk, hogy az együttműködésünk hosszabb távú lesz, és ez mindenkinek remek hír" – állt a csapatfőnök, Komacu Ajao közleményében.

A fiatal brit tehetség számára nem teljesen ismeretlen terep a királykategória, a Scuderia színeiben korábban részt vehetett már szabadedzésen, míg az idén ő helyettesítette a vakbélműtéten áteső Carlos Sainz Jr.-t Szaúd-Arábiában, ahol meglehetősen jó benyomást tett, hiszen a pontszerző hetedik helyen ért célba azt követően, hogy a szombati harmadik gyakorláson vezethette először az autót. A Formula–2-ben az első sikerét épp a múlt heti osztrák versenyhétvége sprintfutamán ünneplő Bearman az előző és a mostani idényben is kapott már lehetőséget a Haastól szabadedzésen, most pénteken szülőhazájában, majd Magyarországon, Mexikóban, valamint Abu-Dzabiban is vezetheti a VF-24-est, ezzel készülve a 2025-ös bemutatkozásra.

Bearman szerződtetésével újabb hely kelt el a 2025-ös rajtrácson, az azonban egyelőre kérdéses, ki lesz a fiatal brit csapattársa a Haasnál 2025-től. Mint ismert, Nico Hülkenberg a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Saubernél folytatja a pályafutását, miközben Kevin Magnussen kontraktusa ez év végén lejár, és még nem hosszabbított a csapattal. A legfrissebb hírek szerint erre nem is fog sor kerülni, hiszen az amerikaiak első számú jelöltje az Alpine-tól távozó Esteban Ocon, de Valtteri Bottas esetleges érkezésével kapcsolatban is felröppentek már pletykák.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes ?? Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ?? Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT Oliver Bearman (brit) Haas Ferrari ?? Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Renault 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Renault 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari A 2025-öS RAJTLISTA