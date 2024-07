Lékai Máté megjósolta, hogy Piastri már az első kanyarban az élre áll, és megnyeri a Magyar Nagydíjat

Ízelítőt kaptak a magyar kultúrából a Formula–1-es csapatok képviselői és a vendégek a Hungaroring paddockjában. Miközben a muzsikusok cimbalmon és vonóshangszereken nótákat játszottak, néptáncos fiatalok bemutatót tartottak az érdeklődőknek, a sátorban pedig szaxofonos zenélt, a hangulatra tehát már a Nagydíj előtt sem lehetett panasz.



A versenyhétvégék sajátja, hogy ahogy a pályán fokozódnak az izgalmak, a háttérben is egyre nagyobb a sürgés-forgás – vasárnap kora délután már sokan kocogva vagy rollerrel közlekedtek. Csupán egyetlen istállónál, az APX GP-nél lazítottak, a Brad Pitt-film virtuális csapata ugyanis értelemszerűen akkor rögzítette a jeleneteket, amikor még üres volt a pálya. A valódi pilóták igyekeztek átszellemülni a futam előtt, de azért eleget tettek az autogramkéréseknek, a parkoló és a motorhome-ok között kiosztottak húsz-harmincat, és a szokásos szelfik sem maradtak el. Utolsóként Max Verstappen érkezett meg, a címvédőnek volt a legnehezebb „kiszabadulnia” a fotósok és a rajongók gyűrűjéből.



Aki ezekben a percekben végigsétált a paddockban, egyszerre szerepelhetett a brit, az olasz és a magyar tévében, a világ különböző pontjairól érkező riporterek a versenyzők minden rezdüléséről beszámoltak. Többek között arról is, hogy aláírták a Hungaroring lebontásra kerülő főépületének „búcsúfalát” – a hétvégén mindenkivel tréfálkozó Lando Norris nem érte be ennyivel, Fernando Alonso pólóját is dedikálta, aki közben egy mosolyt rajzolt a falra.



Az idén sem volt hiány világsztárokból, többek között Simone Ashley brit színésznő is kíváncsi volt a futamra, Plácido Domingo spanyol operaénekes pedig meghallgatta a Virtuózok fiatal zenészeit, akik Dér Heni énekesnővel adták elő a Himnuszt a futam előtt. Az olimpiára készülő kiváló sportolóink közül többen a Hungaroringen szurkoltak kedvencüknek, Lékai Mátéról az is kiderült, hogy a kézilabda mellett a Formula–1-hez is nagyon ért – legalábbis elméletben.

Fotó: Árvai Károly

„Oscar Piastri az első kanyarban megelőzi Lando Norrist, és megnyeri a futamot – jelentette ki határozottan még a verseny előtt Lékai, néhány órával később pedig beigazolódott a várakozása. – Bármelyik pilótához beülnék, halálfélelmem lenne, mert egészen elképesztő tempót diktálnak, de fantasztikus élményként élném meg. Charles Leclerc a kedvencem, aki mostanában nem szerepel jól, de azért kitartok a Ferrari mellett.”



A 95-szörös válogatott labdarúgó, Juhász Roland McLaren-szimpatizáns, azonban Norris győzelmének jobban örült volna, mint Piastriénak, míg kiváló kapusunk, a Lipcsében védő Gulácsi Péter a Red Bull pilótáinak szurkolt. Hanga Ádám kosárlabdázó rendszeres vendég a Hungaroringen, ám ő nem kötelezte el magát, csupán izgalmas versenyben reménykedett – nem is kellett csalódnia.