Kiderült, mely helyszínek rendeznek sprinthétvégét a 2025-ös idényben

A Formula–1 vezetősége csütörtök délután hivatalosan is bejelentette, hogy az előző, valamint a most zajló idényhez hasonlóan a következőben, vagyis 2025-ben is hat sprinthétvégét rendez meg. A királykategória 2021-ben vezette a hagyományostól eltérő formátumú versenyhétvégét, ami vegyes fogadtatásban részesült, és a mai napig megosztó jelenség a versenyzők és a rajongók körében. A versenyszervezők ugyanakkor általánosságban véve pozitívan fogadták az új menetrendet, és a királykategória 2023-tól a kezdeti három helyett hat sprinthétvégét bonyolít le egy szezonban, ami jövőre sem lesz másként.

A rendező helyszíneket figyelembe véve egyetlen változást hoz 2025: Sanghaj, Miami, Austin, Sao-Paolo, valamint Katar mellett Spa-Francorchamsps fog két futamot (sprintet és hagyományosat) is rendezni, amit azt jelenti, hogy Spielberg a soron következő idényben hagyományos versenyhétvégeként fog szerepelni a naptárban.

A 2021-es bevezetés óta több alkalommal is változott már a sprinthétvégék formátuma, a jelenleg érvényben lévő szabályok értelmében pénteken egyetlen szabadedzéssel veszi kezdetét a nagydíj programja. Az egyórás gyakorlást a sprintkvalifikáció követi, ami a szombati sprintfutam rajtsorrendjét hivatott eldöntetni, míg a száz kilométeres minifutamot követő hagyományos időmérő a vasárnapi verseny rajtsorrendjét határozza meg.

A 2025-ös versenynaptár

Március 14-16.: Ausztrál Nagydíj, Melbourne

Március 21-23.: Kínai Nagydíj, Sanghaj

Április 4-6.: Japán Nagydíj, Szuzuka

Április 11-13.: Bahreni Nagydíj, Szahír

Április 18-20.: Szaúdi Nagydíj, Dzsidda

Május 2-4.: Miami Nagydíj, Miami

Május 16-18.: Emilia-Romagna Nagydíja, Imola

Május 23-25.: Monacói Nagydíj, Monaco

Május 30-június 1.: Spanyol Nagydíj, Barcelona

Június 13-15.: Kanadai Nagydíj, Montreal

Június 27-9.: Osztrák Nagydíj, Spielberg

Július 4-6.: Brit Nagydíj, Silverstone

Július 25-27.: Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps

Augusztus 1-3.: MAGYAR NAGYDÍJ, Mogyoród

Augusztus 29-31.: Holland Nagydíj, Zandvoort

Szeptember 5-7.: Olasz Nagydíj, Monza

Szeptember 19-21.: Azeri Nagydíj, Baki

Október 3-5.: Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

Október 17-19.: Egyesült Államok Nagydíja, Austin

Október 24-26.: Mexikói Nagydíj, Mexikóváros

November 7-9.: Brazil Nagydíj, Sao Paulo

November 20-22.: Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas

November 28-30.: Katari Nagydíj, Lusail

December 5-7.: Abu-dzabi Nagydíj, Jasz Marina

*: dőlt betűkkel, és pirossal kiemelve a sprinthétvégék.