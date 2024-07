F1: Professzionális a szervezés – Gulyás Gergely

Folytatódtak az egyeztetések a színfalak mögött, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter után vasárnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tárgyalt az autósport nemzetközi vezetőivel a Hungaroringen.

„Az elmúlt években már megállapodtunk, milyen átalakítások szükségesek ahhoz, hogy a Formula–1 hosszú távon Magyarországon maradjon – mondta Gulyás Gergely, miután találkozott Stefano Domenicalival, az F1 elnök-vezérigazgatójával. – A mogyoródi pálya eddig nem tartozott a legmodernebbek közé, de elkezdtünk egy olyan, mintegy 105 milliárdos fejlesztést, amely a tervek szerint 2026. április 20-ra készül el, de addig is lehetővé teszi a verseny megrendezését. Az első ütemen túl vagyunk, időarányosan még jobban is állunk a tervezettnél. A felújítás megadja a lehetőséget, hogy a Formula–1 hosszú távon Magyarországon maradjon, ami PR- és presztízsszempontból fontos, illetve azért is, mert nagy élményt ad annak a több százezer szurkolónak, akik évről évre kilátogatnak a Magyar Nagydíjra. Sokan érkeznek külföldről, közvetlen bevételt jelent az országnak, hogy több napot, akár egy hetet is eltöltenek nálunk.”

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a lelátó kapacitását is növelik, a beruházás célja, hogy mindenki méltó körülmények között szurkolhasson a Hungaroringen. S hogy a minisztert mennyire hozza lázba a Formula–1?

„Nálam a focival nem veszi fel a versenyt, de ez is egy érdekes sportág. Gyerekként gyakran néztem az F1-et, emlékszem a régi nagyokra, Ayrton Sennára és Michael Schumacherre, de még sohasem jártam a Magyar Nagydíjon, most vagyok itt először. Fanatikusak a rajongók és nagyon professzionális a szervezés, nem is nagyon láttam még ilyet.”