F1: elegáns környezetben bulizhatnak a pilóták

„Ferrari-pezsgővel és koktélokkal fogadjuk a vendégeket, kaviárt, osztrigát kínálunk, a ház specialitásai mellett még divatbemutatóval is készülünk – mondta érdeklődésünkre a GR1D CLUB Budapest szervezője, Bosznai Károly. – Az esemény egy nemzetközi sorozat állomása Barcelona, Milánó, Miami, Montreal és Mexikóváros mellett, ezek azért igencsak divatos városok, mégis a budapesti rendezvényt emlegetik etalonként. Minden évben vannak a vendégeink között F1-es pilóták, de nehéz előre megmondani, hogy kik jönnek el, az előzetes terveket az is befolyásolhatja, hogyan alakul a futam. Amikor elkezdődik a parti, elengedik magukat a versenyzők, tudják, hogy jó helyen vannak, odafigyelünk rájuk. Amikor korábban Lewis Hamilton azt kérte, ne készítsünk fotót róla, tiszteletben tartottuk, de egyébként rövid ideig lehet szelfizni a pilótákkal. A csapatok képviselői kapnak meghívót, valamint korlátozottan jegyvásárlási lehetőség is volt, több mint háromszáz résztvevőt várunk vasárnap este.”

Az esemény színvonalas lebonyolítása jelentős előkészületeket igényel, csaknem kétszázan dolgoznak azért, hogy jól érezzék magukat a vendégek. Bosznai Károly saját bevallása szerint „mindenevő”, ha sportról van szó, az elmúlt években rendszeresen megfordult a Hungaroringen, és az idén is hívták, de különböző rendezvények szervezése miatt nem jutott ideje kimenni a mogyoródi pályára.

„Amikor belecsöppentem a Formula–1 világába, magával ragadott a közeg – hangsúlyozta Bosznai Károly. – Eddig többnyire a pénteki szabadedzésekre tudtam kimenni, de ezúttal arra sem volt időm, mert több csapatnak is szerveztünk eseményt a napokban. Megvannak a kapcsolatok a külföldi partnereinkkel, a pilóták megkapták a meghívókat, remélhetőleg jól alakul a hétvége, és ismét szép emlékekkel távoznak Magyarországról.”