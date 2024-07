„Elvégeztem a munka rám eső részét" – Gasly az Alpine-hoz csábítgatja Sainzot

A Ferraritól az idény végén távozó Carlos Sainz Jr. továbbra is a pilótapiac kulcsfigurája, hiszen több versenyző jövője is függ az egyre húzódó döntésétől. A spanyol versenyző egybehangzó sajtóértesülések szerint a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber, a Williams, valamint az érte néhány hete bejelentkező Alpine közül fog választani. Ami az enstone-i alakulatot illeti, az már a május végi Monacói Nagydíjat követően biztossá vált, hogy megüresedik az egyik ülése, hiszen nem hosszabbította meg Esteban Ocon idény végén lejáró szerződését.

Noha a konstruktőri tabellán a nyolcadik helyet elfoglaló csapat az Osztrák Nagydíj előtt megerősítette Pierre Gasly maradását, az egyelőre kérdéses, ki lesz a francia pilóta csapattársa a következő évben. A jelöltek között továbbra is a márka WEC-csapatát erősítő Mick Schumacher, a teszt- és tartalék versenyző Jack Doohan, valamint Sainz szerepel – utóbbi egyértelműen a lista elején foglal helyet.

A pilótahelyzettel kapcsolatban a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján Gasly is kifejtette a véleményét, a versenyző megerősítette, hogy csapatának nagyon jó lehetőségei vannak, és azt is egyértelművé tette, melyik pilótatárs érkezésének örülne a legjobban. „Mint ahogyan korábban is elmondtam, az Alpine-nak remek opciói vannak az asztalon. Végső soron ez nem rajtam múlik, de szívesen látnám a leggyorsabb elérhető versenyzőt. Mindannyian tudjuk, ki az. Pillanatnyilag várnunk kell, de a csapatnak három jó lehetősége is van."

Gasly elárulta, beszélt Sainzcal is, és igyekezett meggyőzni őt arról, hogy az Alpine-hoz igazoljon. „Elvégeztem a munka rám eső részét, és végső soron hiszek a projektben, amelyet az Alpine-nal közösen építünk. Mindig is támogattam a csapatot, de most már kizárólag rajta áll, hogy meghozza a döntését."