Brad Pitt és Hollywood árnyékában megkezdődött az akció a Hungaroringen

Ilyen fogadtatásban bizony még nem volt részünk a Hungaroring paddockjához közelítve! Akármerre néztünk, csak hangos rajongókat láttunk a bejárat előtt, akik nagy lelkesedéssel lengették zászlóikat és rohamozták meg a versenyzőket aláírásért – a bökkenő csak az, hogy mindez nem a valóság, hanem Hollywood műve volt… Kezdjük azzal, hogy a szurkolók arra a területre már be sem tehetik a lábukat, nemhogy a pilóták közelébe kerüljenek, és miután megtörtént a vágóképek rögzítése a realitástól teljesen távol álló jelenetsorokról, a statiszták egy csapásra szét is rebbentek.

Pénteken néha nehéz volt eldönteni, vajon mi is a fő attrakció a Hungaroringen, a Formula–1-es nagydíj, vagy a hollywoodi stáb forgatása, mindenesetre még az is megeshet, hogy a paddockban többen keresgélték Brad Pittet, mint a versenyzőket. Persze ő az a kaliberű világsztár, aki még az F1-es csillagok közül is kiemelkedik, mindenesetre kifejezetten vicces egész nap a virtuális, filmbéli APX GP csapattagjait kerülgetni a garázsok mögötti területen.

Az alkotók egyébként külön fel is hívták a média képviselői és a vendégek figyelmét, hogy viselkedjenek természetesen, ne forduljanak a stábtagok, statiszták, színészek után, és ne is videózzák őket. Ez többé-kevésbé meg is valósult, bár a természetellenes jeleneteket nehéz volt nem meghökkenve tudomásul venni. Ahogy tehát az elmúlt helyszíneken, a forgatás gőzerővel halad a Hungaroringen is, és a pályán is zajlik az akció – az üresjáratokban a két arany-fekete autó rendszeresen megtesz néhány kört, sőt délelőtt még egy megrendezett kicsúszásnak is a szemtanúi lehettünk a kettes kanyar kijáratánál.

A paddock vendégeinek és a lelátó szurkolóinak tehát mindenképp pluszt jelent az alkotóstáb jelenléte, de itt az ideje, hogy az első szabadedzés után szép lassan a valódi főszereplőkre, az F1-es pilótákra irányuljon a figyelem.