Alonso nem szentimentális, örül a Hungaroring felújításának

Fernando Alonso és a Hungaroring közös története egészen 2000-ig nyúlik vissza, amikor a spanyol klasszis már a Formula–1 előszobájában, az F3000-ben versenyzett, és megkezdte diadalmenetét nálunk. Már akkor, 24 évvel ezelőtt a dobogón ünnepelt a betétkategória futama után, 2003-ban pedig első F1-es diadalát aratta a mogyoródi pálya dobogóján. Ez már összesen a 24. F1-es nagydíja Magyarországon, és ezek közül ötször a pódiumra is felállhatott.

Megannyi élmény fűzi tehát a kétszeres világbajnokot a Hungaroring különböző területeihez, a történelem egy nagy darabja azonban a futam után eltűnik. A pálya átfogó felújítási munkálatának lényeges eleme ugyanis a főépület ledózerolása, benne a dobogóval, a garázsokkal és mindennel, ami hozzá kapcsolódik. A bontás már a verseny után megkezdődik, és a helyére felhúznak egy vadonatúj, minden igényt kielégítő, 21. századi létesítményt.

A Hungaroringen arról érdeklődtünk Alonsótól, hogy múltbeli sikerei fényében szentimentálisan viszonyul-e a régi vágású építmény eltűnéséhez, vagy inkább izgatott a jövő kapcsán.

„Örülök az új dolgoknak – mondta a kétszeres világbajnok a Nemzeti Sport kérdésére. – Igen, amikor valamit azért újítanak fel, hogy javítsanak az adott helyzeten, és igazodjanak a modern kor normáihoz, az mindig üdvözlendő. Én pedig megtartom az emlékeimet magamnak. Szóval örülök.”

A pálya felújításának következő ütemében egyébként nemcsak a paddocképületet és a garázsokat, hanem a célegyenes menti lelátókat és a fölöttük húzódó kommentátorállásokat is újakra cserélik. Mivel a létesítmény infrastruktúrájában még sok helyen az 1986-os állapotok köszönnek vissza, az átalakítások mindenképp időszerűek voltak. Igaz ugyan, hogy ezzel a szokott látkép alaposan megváltozik, de a modernizálás a Magyar Nagydíj hosszú távú jövőjének a záloga is volt. A munkálatok 2026-ban fejeződnek be, amikor a faszerkezetes lelátókat is kicserélik, vagyis negyven évvel az első hungaroringi F1-es futam után a pálya teljesen új köntösben fogadja majd a mezőnyt.

És bár Alonsót rengeteg kellemes élmény fűzi az „old school” részekhez, senki sem lenne nála boldogabb, ha a jubileumon kipróbálhatná az új dobogót is.