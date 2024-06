Több versenyzőt is vizsgálták a spielbergi időmérőt követően – íme, az ítéletek

Nem meglepő, hogy a kvalifikációt követően is bőven akadt dolguk a sportfelügyelőknek. Többek között Max Verstappent is vizsgálták, amiért indokolatlanul lassan hajtott a Q3 végén. A hollandot végül felmentették, mert úgy találták, ezzel egyik versenyzőre sem volt negatív hatással, ráadásul sokan tettek hasonlóan, hogy elkerüljék a forgalmat.

Lewis Hamiltont és Nico Hülkenberget azért vizsgálták, mert csapataik veszélyesen engedték ki őket a garázsukból. Utóbbi rossz időben vágott be a gyorssávba a Q2-ben, míg Hamilton néhány tárgyat is elsodort, amikor elhagyta a Mercedes bokszát a harmadik szakaszban. A Haast megrovásban részesítették az esetért, míg a Mercedes 5000 eurós pénzbüntetést kapott.

A McLaren óvást nyújtott be az időmérőt követően, hiszen a csapatnál úgy vélték, hogy Oscar Piastri Q3-as körét ok nélkül törölték. A sportfelügyelők szerint az ausztrál pilóta négy kerékkel elhagyta a pályát a hatos kanyarban, ezért elvették a harmadik szakaszban teljesített utolsó körét, ami Piastri harmadik rajthelyébe került. A felügyelőbizottság végül elutasította a McLaren óvását – amelyben egyébként több hibát is találtak –, így maradt a kvalifikáción kialakult rajtsorrend.

1. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 1:04.314 átlag: 241.701 km/ó 2. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:04.718 0.404 mp h. 3. George Russell brit Mercedes 1:04.840 0.526 4. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 1:04.851 0.537 5. Lewis Hamilton brit Mercedes 1:04.903 0.589 6. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:05.044 0.730 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:05.048 0.734 8. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:05.202 0.888 9. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 1:05.385 1.071 10. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1:05.883 1.569 11. Daniel Ricciardo ausztrál RB-Honda RBPT 1:05.289 0.820 12. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:05.347 0.878 13. Pierre Gasly francia Alpine-Renault 1:05.359 0.890 14. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:05.412 0.943 15. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:05.639 1.170 16. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:05.736 0.473 17. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:05.819 0.556 18. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1:05.847 0.584 19. Logan Sargeant amerikai Williams-Mercedes 1:05.856 0.593 20. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:06.061 0.798 osztrák nagydíj, az időmérő végeredménye