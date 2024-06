Norris a Red Bull hazai pályáján állítja meg Verstappent?

Szabad hétvége nélkül folytatódik a Formula–1-es világbajnokság, a tizenegyedik állomás Spielberg, ahol a 37. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. A Red Bull év eleji fölénye teljesen eltűnt, így a hazai pályán az elmúlt hat évből négyszer győzedelmeskedő „vörös bikák" nem is számítanak könnyű menetre a Red Bull Ringen. A jó ideje erős teljesítményt nyújtó McLaren Miami után újabb sikert ünnepelne, míg a Ferrari visszavágna. A sprinthétvége ugyanakkor, mint mindig, most is okozhat meglepetéseket.



A LEGFORRÓBB TÉMÁK Végleg oda a Red Bull fölénye? Noha a várakozásoknak megfelelően Max Verstappen révén a Red Bull aratott győzelmet a múlt hétvégi Spanyol Nagydíjon, úgy tűnt, szinte semmi sem maradt az év elején mutatott fölényéből. A fő esélyesként megérkező holland sorozatban a negyedik helyszínen maradt alul egy körön, és a másnapi versenyen sem az RB20-as gyorsaságának, hanem a remek rajtjának, George Russell korai megelőzésének, a jól választott stratégiának, valamint a gyors kerékcseréinek köszönhette a sikert. A „vörös bikák” tehát a hagyományos európai helyszínen sem tudtak fordítani a helyzetükön, tempót tekintve az időmérőn, illetve a futamon sem ők számítottak a legerősebbnek, helyette a fantasztikus formában lévő McLaren foglalt helyet az erősorrend élén. A wokingi alakulat az elmúlt hat nagydíj mindegyikén az első két hely valamelyikén végzett, így kijelenthető, eléggé kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt. A győzelmek halmozásához azonban egyelőre hiányzik valami: Kanadában a biztonsági autós szakasz időzítése, míg Spanyolországban a rosszul sikerült rajt és a kissé lassabb kerékcserék okozták a vesztét. A leintést követően nem meglepő módon a diadalmaskodó Verstappen és a mögötte a 2.2 másodperces lemaradással célba érkező Norris sem nyilatkozott elégedetten. Az egyéni vb-összetett tíz versenyhétvége után 69 ponttal vezető holland elárulta, már hetek óta arra kéri a csapatát, hogy javítson az autója teljesítményén, mivel úgy érzi, a riválisok gyorsabb ütemben fejlődnek és több újítást is hoznak, mint ők. A brit eközben elsődlegesen magát hibáztatta, de jelezte, a soron következő hétvégén visszavágna, hiszen a spielbergi pályán hagyományosan jól teljesít. Norris nagy esélye a duplázásra? A McLaren brit versenyzőjének Montrealban és a Circuit de Catalunyán is megvolt az esélye a győzelemre, de nem jött ki számára a lépés. A Red Bull Ring azonban remek lehetőséget kínálhat a visszavágásra, hiszen Norris az eddigi pályafutása során kifejezetten jól teljesített a helyszínen. A versenyző Spielbergben állhatott fel először a dobogóra még 2020-ban, és ezt az eredményt sikerült megismételnie a következő évben is. A tavalyi osztrák versenyen negyedikként befutó Norris már Spanyolországban sem leplezte, izgatottsággal tölti el a soron következő futam helyszíne, hiszen úgy érzi, Ausztriában teljesít a legjobban, és az számít a legeredményesebb pályájának is. Az előző hétvégék alakulását tekintve minden adva van hozzá, hogy Norris Miami után pont a fő rivális hazai versenyén térjen vissza a pódium tetejére. Az a siker mindenképp óriási lendületet és magabiztosságot adna a McLarennek, és akár végleg maguk felé is billenthetnék a mérleg nyelvét. A Red Bullt ugyanakkor nem szabad leírni, főleg annak tükrében, hogy nem a leggyorsabb autóval is sikerült győzedelmeskedniük, miközben már most tetemes előnyre tettek szert. Ahhoz, hogy Norrisnak és a McLarennek igazán legyen esélye beleszólni a bajnoki címekért vívott csatába, minél hamarabb el kell kezdenie gyűjteni a sikereket, és ki kell használnia a lehetőséget, amíg a Red Bull nem tudja emelni a tétet. A „vörös bikák” tíz versenyhétvége után 60 ponttal előzik meg a Ferrarit, míg a harmadik McLaren lemaradása 93 pont akkor, amikor még tizennégy nagydíj van hátra. Nehéz hétvége vár a Mercedesre; visszavág a Ferrari? Noha a Scuderia előre hozta az eredetileg Silverstone-ra szánt fejlesztése bevetését, sem egy körön, sem versenytávon nem tűnt igazán meggyőzőnek. A monacói győzelem után így két csalódást keltő hétvégét kellett elkönyvelnie a maranellóiaknak, ráadásul utóbbin a két versenyzője, Carlos Sainz Jr. és Charles Leclerc között is adódott némi feszültség. A csapatfőnök, Frédéric Vasseur a kisebb összezördülésben inkább a spanyol pilótának adott igazat, miközben a teljesítményüket nézve arra hívta fel a figyelmet, hogy elsődlegesen egy körön kell előrelépniük, hogy jobb helyzetből vághassanak neki a versenyeknek. Míg a Ferrari a vártnál rosszabb formát mutatott a legutóbbi két nagydíjon, a Mercedes magára talált: George Russell Kanadában, míg Lewis Hamilton Spanyolországban zárt dobogón. A következő helyszínen ugyanakkor könnyen fordulhat a két csapat helyzete, hiszen az „ezüstnyilak” hagyományosan nem szerepelnek túl jól Spielbergben, miközben a maranellói alakulat második helyet és győzelmet is fel tud mutatni az elmúlt két esztendőt alapul véve a helyszínen. Élesedik a helyzet a pilótapiacon Sainz nem tett bejelentést a jövőjére vonatkozóan a hazai nagydíja előtt, és úgy tűnik, az osztrák versenyhétvége előtt sem derül ki, hol folytatja a pályafutását. Noha a spanyol már elmondta, kezdi teherként megélni a helyzetet, és minél hamarabb pontot szeretne tenni az ügy végére, a legfrissebb hírek szerint újabb opció tűnt fel számára a láthatáron, hiszen a Flavio Briatorét elnöki tanácsadóként szerződtető Alpine is bejelentkezett érte, méghozzá a források alapján komoly ajánlattal. Sainznak így a 2026-tól az Audi gyári csapatává váló Sauber és a Williams mellett most az enstone-i alakulat nyújtotta lehetőségeket is át kell vizsgálnia, és fel kell vonultatnia a pró és a kontra érveket, mielőtt meghozná a végső határozatot. A spanyol döntésére nemcsak a fent említett istállók, hanem számos pilótatárs érdeklődve és izgatottan vár, hiszen többük sorsát alapjaiban határozhatja meg. A következő évre még érvényes szerződéssel nem rendelkező Kevin Magnussen jelezte, nagy mozgolódás indulhat, amint Sainz dönt a jövőjéről, miközben az ugyancsak kontraktus nélküli Valtteri Bottas elhintette, már van egy bizonyos dátum, ami sok dolgot meghatározhat. Bár a finn nem árulhatta el, pontosan mikor várható bejelentés, Spanyolországban arra utalt, hogy a következő hét után gyorsan beindulhatnak az események. Az Osztrák Nagydíj sajtónapján aztán két bejelentéssel vette kezdetét, igaz, Sainz egyik esetben sem volt szereplő. Először az Alpine erősítette meg, hogy szerződést hosszabbított Pierre Gaslyval, majd nem sokkal később az is biztossá vált, hogy Lance Stroll marad az Aston Martin kötelékében, így újabb két hely sorsa dőlt el hivatalosan. Ráadásul a legfrissebb hírek szerint már a Haas is döntött az egyik üléséről, és Oliver Bearman hazai hétvégéjén, vagyis Silverstone-ban fogja bejelenteni a brit pilóta szerződtetését. Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT ?? Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes ?? Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault ?? Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Haas Ferrari ?? Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Renault 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Renault 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari A 2025-öS RAJTLISTA

MI VÁRHATÓ AZ OSZTRÁK NAGYDÍJON? Szabad hétvége nélkül folytatódik a bajnokság, a tripla hétvége második állomása Spielberg, ahol a 37. Osztrák Nagydíjat rendezik meg. Az idény tizenegyedik versenyhétvégéje egyben az év harmadik sprintjét is jelenti, így a mezőnyre újabb rendhagyó menetrend vár. A 4317 méter hosszú pályán a versenyzőknek tehát egyetlen óra alatt kell felvenniük a ritmust, mivel már pénteken összemérik a tudásukat egy körön. A pénteki sprintkvalifikáció a szombati sprint rajtsorrendjét hivatott eldönteni, és remek próbát jelent a másnapi időmérő előtt, főleg az esetleges taktikázások tekintetében. A sok egyenest magába foglaló aszfaltcsíkon ugyanis különösen sokat jelenthet egy jól elkapott szélrányák, így arra lehet számítani, egyes alakulatok versenyzői megpróbálnak egymásnak segíteni, hogy maximalizálhassák a lehetőségeiket. A szélárnyák mellett a pályahatárok is kiemelten fontos szerephez juthatnak a nagydíj során. Két évvel ezelőtt összesen négy, míg tavaly eredetileg hat pilótát büntettek meg pályahatárok átlépése miatt, utóbbi szám ugyanakkor még tovább növekedett, miután az Aston Martin utólag fellebbezett azzal a gyanúval, hogy még többen követhettek el szabálytalanságot. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) további tizenkét büntetést szabott ki, amin nyolc pilóta osztozott, és összességében több mint száz köridőt törölt. A szövetség és a Formula–1 igyekszik elkerülni a tavalyi eset megismétlődését, és ennek érdekében a pálya legérintettebb részein módosításokat hajtott végre. A kilences és a tízes kanyar kijáratánál kavicságyat helyezett el, míg a négyesnél közelebb hozta azt. Emellett a mesterséges intelligencia is segíteni fogja a sportfelügyelők munkáját, hiszen egy plusz kék vonal került felfestésre bizonyos kanyaroknál a fehér vonal, valamint a kerékvető közé, ami automatikusan jelezni fogja az esetleges szabálysértéseket. Ami a történelmi múltat illeti, az aktív versenyzők közül Verstappen a legsikeresebb a pályán, a holland négy ízben győzött már csapata hazai nagydíján. A címvédőn kívül Bottas, Hamilton, illetőleg Leclerc állhatott fel már a dobogó tetejére a Red Bull Ringen, a finn kétszer, míg a brit és a monacói fejenként egyszer örülhetett. Ami a jelenlegi formát illeti, a várakozások szerint rendkívül szoros csata alakulhat ki a Red Bull és a McLaren között, de közel lehet a Ferrari is, miközben sprinthétvégés lebonyolítás könnyen meg is keverheti az esélyeket. PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen 7 8 9 2 219 2. Lando Norris 1 5 9 1 150 3. Charles Leclerc 1 5 9 - 148 4. Carlos Sainz Jr. 1 4 8 - 116 5. Sergio Pérez - 3 8 2 111 6. Oscar Piastri - 1 10 - 87 7. George Russell - 1 9 1 81 8. Lewis Hamilton - 1 9 2 70 9. Fernando Alonso - - 6 1 41 10. Cunoda Juki - - 5 - 19 11. Lance Stroll - - 4 - 17 12. Daniel Ricciardo - - 2 - 9 13. Oliver Bearman - - 1 - 6 14. Nico Hülkenberg - - 4 - 6 15. Pierre Gasly - - 3 - 5 16. Esteban Ocon - - 3 - 3 17. Alexander Albon - - 1 - 2 18. Kevin Magnussen - - 1 - 1 a világbajnokság állása 1. Red Bull-Honda RBPT 330 2. Ferrari 270 3. McLaren-Mercedes 237 4. Mercedes 151 5. Aston Martin-Mercedes 58 6. RB-Honda RBPT 28 7. Alpine-Renault 8 8. Haas-Ferrari 7 9. Williams-Mercedes 5 10. Sauber-Ferrari 0 konstruktőrök

37. OSZTRÁK NAGYDÍJ Júnis 28., PÉNTEK Szabadedzés 12.30–13.30 Sprintkvalifikáció 16.30–17.14 Június 29., SZOMBAT Sprintverseny 12.00–13.00 Időmérő 16.00–17.00 Júniua 30., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 306.452 km) rajtja: 15.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Brit Nagydíj, Silverstone Július 7., 16.00 Magyar Nagydíj, Mogyoród Július 21., 15.00 Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps Július 28., 15.00