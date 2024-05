Norris: Csodálatos Red Bull nélküli dobogót látni

Az évet toronymagas esélyesként kezdő Red Bull az elmúlt három nagydíjból kettőn vereséget szenvedett, Miamiban a McLaren, Monacóban a Ferrari diadalmaskodott, miközben noha Imolában Max Verstappen szelte át elsőként a célvonalat, előnye mindössze hét tized volt a legközelebbi ellenfele, Lando Norris előtt. Az elmúlt három nagydíjon tehát három különböző csapat versenyzője állhatott fel a dobogó felső fokára, ami a bajnokságban is közelebb hozta egymáshoz a riválisokat.

A Monte-Carlóban a top 5-ből is kiszoruló „vörös bikák" nyolc nagydíjat követően 25 ponttal előzik meg az év elejétől kezdve erős és a kínálkozó lehetőségeket jól kihasználó Scuderiát, míg az igazán az Egyesült Államokba hozott fejlesztési csomagnak köszönhetően előrelépő wokingi istálló további 68 pont lemaradással érkezik a konstruktőri tabella harmadik helyén.

A múlt hétvégi Monacói Nagydíjon negyedikként célba érő, és az egyéni vb-összetettben a harmadik pozíciót elfoglaló Norris úgy érzi, az elmúlt versenyek eredményének fényében túlzó lenne kijelenti, hogy a Red Bull szenved, a meglátása szerint egyszerűen a többi csapat lett gyorsabb.

„Nem hiszem, hogy annyira szenvednének, nem nyertek, de nagyjából két, két és fél tizedre voltak a pole pozíciótól, szóval nincs arról szó, hogy rossz hétvégéjük lett volna. A Ferrari egyszerűen nagyon gyors volt, és mi közéjük kerültünk, ahogyan az előző két versenyen is. Nem küszködnek, egyszerűen közelebb vannak hozzájuk a többiek, amitől úgy tűnhet, szenvednek, de valójában mi és a Ferrari is gyorsabbá vált, miközben ők nem olyan gyorsak, mint korábban voltak. Anélkül, hogy küszködtek volna, nem tudtak felállni a dobogóra, ami az elmúlt években egyszer sem fordult elő. Ez nagyszerű, csodálatos Red Bull nélküli dobogót látni, bármilyen rosszul is hangzik ez, a nézők számára remek, más versenyzőknek is esélye nyílik így, emellett a bajnokság szempontjából is nagyszerű."

Norris a Red Bull teljesítménye mellett Carlos Sainz Jr. harmadik helyéről is kifejtette a véleményét. A Ferrari spanyol versenyzője ugyanis azt követően állhatott fel a dobogó alsó fokára, hogy az első rajtot követően defektet kapott, és úgy festett, számára már az első métereken véget ért a verseny. Hátrébb azonban több incidens is történt, aminek következményeként piros zászlóval megszakították a futamot, és a második állórajtnál az eredeti sorrendben indult el a mezőny, így Sainz másodjára is a harmadik pozícióból rugaszkodhatott el.

„Carlosnak elég nagy szerencséje volt a piros zászlóval, hiszen úgy tűnt, kiesett, vagy legalábbis a mezőny végére esett hátra a saját hibájából. Az, hogy visszakapta a harmadik helyet, eléggé idegesítő volt, hiszen én azzal visszakerültem a negyedik pozícióba. Néha nyersz, néha veszítesz a piros zászlóval, néha segít, máskor megjárod. Belerohant Oscarba (Piastri), és defektet kapott. Nem hiszem, hogy túl fair lett volna, de biztos vagyok benne, hogy a múltban voltak olyan pillanatok, amikor én profitáltam az ilyen helyzetből, és megszerelhették az autómat, vagy valami hasonló. Ha belegondolsz, elég frusztráló és igazságtalan, hiszen ha hibázol, és néhány autó nem lépi át a vonalat a piros zászlós jelzés előtt, vagy legyen bármi is a szabály, akkor az semmissé teszi a hibádat. Ez egyáltalán nem igazságos."