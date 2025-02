„Ki lehet kapni, de erre a maira nincs semmilyen magyarázat” – Gróf Dávid a Plzen elleni kiesés után

„Nagyon nehéz most bármit is mondani – kereste a szavakat az M4 Sport mikrofonja előtt Gróf Dávid, a Ferencváros kapusa. – Erre nincs semmilyen mentségünk, ki lehet kapni, de erre a maira nincs semmilyen magyarázat. Az bánt, hogy ekkora esélyt kaptam én és a csapat is, a mai azonban egy totális csőd volt. Még többet kell dolgoznunk, még többet kell harcolnunk, hinnünk kell magunkban, ez egy megoldás. Nem tudtunk mit tenni, de az élet nem áll meg, a bajnokságban is van mit rendbe hozni. Nem csináltuk meg, amit az edzői stáb eltervezett. Az ellenfél megrúgta az első gólt, mi pedig ezután még idegesebbek lettünk.”

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője is elmondta a véleményét a kiesést követően: „Mindenek előtt bocsánatot kell kérnünk a szurkolóinktól, ez nem a Ferencvároshoz méltó teljesítmény volt. Ez nem elfogadható, nagyon-nagyon csalódottak vagyunk. Az első félidőben nem így terveztük a dolgokat, elszántságban nagy különbség volt a két csapat között, a második félidő talán valamivel jobban sikerült. A futballban a legfontosabb, hogy mindig küzdjünk.”

Az ír tréner kiemelte, hogy csapata túl sok szöglethez juttatta az ellenfelet, szavai szerint ezt nem lett volna szabad megtenni egy fizikailag ennyire felkészült csapattal szemben. „Gyakorlatilag lábon lőttük magunkat az első félidőben” – tette még hozzá ezen a vonalon.

A folytatást illetően így fogalmazott: „Most megmutathatjuk, hogy milyen karaktere van a csapatnak a hátralévő bajnoki fordulókban. Én bele fogok állni.”