A Fradi El-szereplése és a selejtezős pontrekord is csak a szinten tartáshoz elég

A magyar csapatok a 2024–2025-ös európai kupaidény selejtezőjében összesen 22 meccsen léptek pályára (nem számolva a Puskás Akadémia Dnipro-1 elleni párharcát, melyen az ukrán csapat nem állt ki, kizárták a sorozatból és kétszer 3–0-val, 6–0-s összesítéssel a magyar együttes jutott tovább). A mérleg nyolc győzelem, kilenc döntetlen, öt vereség. Ez, a győzelmek számát illetően megfelel az elmúlt öt év magyar átlagának (ennél egyszer, a 2022-es selejtezőben volt több győzelme csapatainknak, akkora tíz), és 2023-hoz képest nem jelent változást, akkor nyolc, kettő, hat volt a mérleg, csak az eloszlás változott jelentősen. Tavaly a nyolc győzelemből hatot a Ferencváros ért el, idén viszont az Európa-ligából a Koneferencialigába áteső Paks vitte a prímet négy győzelemmel.



Hiába azonban a pozitív paksi mutató, a tolnaiak számára a selejtezőkben elszenvedett két hazai vereség, a román Corvinul elleni 0–4 az El-ben és a cseh Mladá Boleslav elleni 0–3 a Kl-ben egyaránt kiesést jelentett. A Puskás Akadémia pedig úgy maradt le a főtábláról, hogy 90 perc alatt egyetlen vereséget sem szenvedett, hiszen a Fiorentinával szemben csak tizenegyesekkel maradt alul, igaz, győznie is csak egyszer sikerült, az örmény Ararat otthonában, 1–0-ra. Így hiába állt ott három csapatunk is a főtábla küszöbén (a Fehérvár FC már korábban, a Kl-selejtező 2. fordulójában befejezte szereplését), végül ismét csak a Ferencvárosnak sikerült kiharcolnia az őszi folytatást, ahogy 2019 óta mindig. Viszont intő jel lehet a számára, hogy a vizsgált időszakban a mostani idény selejtezős mérlege a leggyengébb az FTC szempontjából, amelynek a korábbi évek jó szereplésének köszönhetően a Bajnokok Ligája selejtezőjébe csak a 2. fordulóban kellett bekapcsolódnia, viszont a walesi The New Saints elleni két győzelem után már nem nyert meccset, a dán FC Midtjylland ellen egy vereség és egy döntetlen, majd az El-ben a bosnyák Borac Banja Luka ellen két iksz, illetve a tizenegyesekkel kiharcolt továbbjutás következett.

Meccsek Győzelmek Döntetlenek Vereségek FTC (BL+El) 6 2 3 1 Paks (El+Kl) 8 4 2 2 Puskás AFC (Kl) 4 1 3 – Fehérvár FC (Kl) 4 1 1 2 A MAGYAR KUPASZEREPLŐK IDEI SELEJTEZŐS MÉRLEGE



A magyar csapatok UEFA-rangsorban elfoglalt helyét, illetve a jövő évi selejtezős sorsolásnál a kiemeléseket alapvetően az úgynevezett UEFA-együttható vagy más néven koefficienspontszám határozza meg. Ezt az országok nemzetközi kupacsapatainak legutóbbi öt idényének nemzetközi porondon szerzett pontjai alapján határozzák meg. A selejtezők során minden egyes győzelem egy, a döntetlen fél pontot ér. Ebbe, az idei évre nézve az UEFA természetesen beszámolja a Puskás Akadémia két, a „zöld asztalnál” elért 3–0-s győzelmét is, ami így összesen 14.5 pontot jelent csapataink számára. Ez ebben a pontszámítási rendszerben abszolút magyar csúcs, míg az idei nyolc továbbjutás – a Puskás Akadémia Dnyipro elleni párharcát is beszámolva – megegyezik 2020-as évvel (amikor a selejtező rájátszásáig egymeccses párharcok voltak). Az idei jó szerepléshez természetesen kellett az is, hogy a Ferencvárosnak kiemeltként a selejtező 1. fordulójában nem kellett pályára lépnie, a Paksnak pedig „két élete” volt és az El-kiesés után átkerül a Kl-be.

Meccs Győzelem Döntetlen Vereség 2019 8 (FTC)+12 (DVSC, Honv., Vidi)=20 4 (FTC)+4 (többiek)=8 3 (FTC)+5=8 1 (FTC)+3=4 2020 5 (FTC)+7 (Honv, PAFC, Vidi)=12

3 (FTC)+2=5 2 (FTC)+2=4 0 (FTC)+3=3 2021 8 (FTC)+10 (PAFC, Vidi, Újp.)=18 5 (FTC)+3=8 0 (FTC)+2=2 3 (FTC)+5=8 2022 8 (FTC)+12 (Kisv., PAFC, Vidi)=20 3 (FTC)+7=10 2 (FTC)+1=3 3 (FTC)+4=7 2023 8 (FTC)+8 (DVSC, KTE, ZTE)=16 6 (FTC)+2=8 1 (FTC)+1 =2 1 (FTC)+5=6 2024* 6 (FTC)+16 (Paks, PAFC, Fehérv.)=22 2 (FTC)+6=8 3 (FTC)+6=9 1 (FTC)+4=5 KUPACSAPATAINK SELEJTEZŐS SZEREPLÉSE 2019 ÓTA

*A Puskás Akadémia Dnyipro-1 elleni, mérkőzés nélküli továbbjutását nem számolva.



A selejtezős meccsekkel megszerzett 14.5 pontot azonban el kell osztani néggyel, mert minden ország esetében annyival osztódik az összpontszám, ahány kupaindulója van az adott országnak. Ez ebben az idényben 3.625 pontot jelent eddig Magyarországnak. Ezt növelheti a Ferencváros, akár már szerdán Brüsszelben az Anderlecht vendégeként az El főtábláján, ahol további nyolc meccs vár az FTC-re, a győzelmek itt már kettő, a döntetlenek egy-egy plusz pontot jelentenek és a nyolcaddöntőbe jutás, valamint minden egyes azt követő továbbjutás újabb egy bónuszpontot ér, illetve az alapszakasz végi összetett helyezés alapján is járnak bónuszpontok, de a főtáblás pontokat is osztani kell néggyel.

Jelenleg Magyarország az UEFA koefficiensrangsorában a 23. helyen áll (nem változott a helyezése tavaly óta) 21 ponttal, a footballseeding.com prognózisa szerint ez a helyezés lehet az irányadó a magyar klubok számára a következő idényben is. Tehát hasonló lehet a csapataink indulási pozíciója jövő nyáron is, mint idén volt (ha az FTC lesz a bajnok, akkor BL-selejtező 2. forduló, egy El-selejtezős és két Ekl-selejtezős induló). A helyzet attól függően változhat valamelyest, hogyan szerepelnek a főtáblán a jelenlegban még mögöttünk lévő Svédország és Ciprus csapatai, ugyanis mindegyik országból több csapat versenyben van még, tehát egynél több csapat tudja növelni az országpontokat. A svédeknél három (az Elfsborg és a Malmö az El-ben, a Djurgarden a Kl-ben), a ciprusiaknál kettő (az Omonia és az Apoel is az El-ben). Az előrelépés pedig azért nem valószínű, mert a jelen állás szerint 0.25 ponttal elénk kerülő Szlovákiának és a 23 pontos Ukrajnának is van BL-főtáblás csapata (Slovan Bratislava, Sahtar Doneck), sőt az ukránok még az El-ben is jelen vannak (Dinamo Kijev). A 22. hely már automatikusan 2. fordulós BL-selejtezős indulást érhetne a magyar bajnok számára, de ha az FTC lesz a bajnok, akkor nem az ország, hanem a klubkoefficiens rangsor (ezt az idényt az 55. helyről kezdte az FTC) miatt indulhatna jó eséllyel ismét a 2. fordulóban, akkor is, ha nincs meg a 22. hely.



Tehát azt mondhatjuk, még az idei, a korábbiaknál valamennyivel jobb selejtezős eredmény is egyelőre a csak a szintentartáshoz elegendő, a valódi előrelépéshez legalább két főtáblás csapatra, esetleg köztük egy BL-főtáblás szereplőre lenne szükség…

Győzelem Döntetlen Vereség Pontszám FTC, BL, 1995 1 2 3 5 FTC, UEFA-kupa, 2004 1 1 2 4 DVSC, BL, 2009 – – 6 0 DVSC, El, 2010 1 – 5 3 Videoton, El, 2012 2 – 4 6 Vidi, El, 2018 2 1 3 7 FTC, El, 2019 1 4 1 7 FTC, BL, 2020 – 1 5 1 FTC, El, 2021 1 – 5 3 FTC, El, 2022 3 1 2 10 FTC, Ekl, 2023 2 4 – 10 A MAGYAR KUPACSAPATOK CSOPORTKÖRÖS SZEREPLÉSE

Meccs Győzelem Döntetlen Vereség Gólk. Teljesítmény (%) 2023–2024 (Ekl-főtábla) 14 8 5 1 30–11 69 2022–2023

(El-főtábla) 16 6 3 7 24–22 43.75 2021–2022

(El-főtábla) 14 6 – 8 22–21 42.8 2020–2021

(BL-főtábla) 11 3 3 5 14–22 45.45 2019–2020

(El-főtábla) 14 5 7 2 19–18 52.3 A FERENCVÁROS CSOPORTKÖRÖS SZEREPLÉSEI 2019-TŐL (a selejtezővel együtt)

EURÓPA-LIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Szerda, 21.00: Anderlecht (belga)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!