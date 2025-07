Az ETO nem szórakozni megy Európába

Az érdeklődéssel nincs gond: kétezernél is több bérletet értékesített az ETO FC az új idényre. A klub sajtótájékoztatóján Havas Máté akadémiai igazgató emellett azt is elárulta lapunk kérdésére, hogy ha a csapat sikerrel venné a Konferencialiga selejtezőjét, és bejutna az alapszakaszba, nem használhatná a stadionját. Van B-terv, ugyanakkor ezzel kapcsolatban nem tudtunk meg többet. Természetesen a gyirmóti Alcufer Stadion kézenfekvő opciónak tűnik, ám a befogadóképessége még az ETO Park jelenlegi kapacitásánál is kisebb.

A sajtótájékoztatón részt vett Steven Vanharen sportigazgató, Borbély Balázs vezetőedző, valamint a csapatkapitány Paul Anton is. A belga szakember magabiztosan nyilatkozott a csapat előtt álló európai feladatokról.

BORBÉLY Balázs, az ETO vezetőedzője: „Elégedett vagyok a felkészüléssel, három hetet itthon töltöttünk, a negyediket pedig edzőtáborban. Jó meccseket játszottunk erős ellenfelek ellen. Változó eredmények születtek, szerencsére sérülés nem történt, és rengeteg információt szereztem a csapatról és az új játékosokról. Az egyetlen kisebb fennakadást az edzőtáborban az jelentette, hogy a csütörtöki mérkőzést lemondta ellenfelünk, pedig jó lett volna, ha mindenki megkapja az előre tervezett játékperceit.”

„Már többször is elmagyaráztuk a hosszú távú projektünket, eddig jól halad, és minden adva van, hogy így menjen tovább – kezdte Steven Vanharen. – Nem lehet teljesen lemásolni az előző idényt, de meg lehet ismételni a jó szereplést. Akkor az volt a fő kérdés, hogy tudunk-e eredményesek lenni amellett, hogy játékosokat építünk fel, és fiatalokat emelünk be az akadémiáról. Sikerült, és folytatjuk is ezt a munkát, tíz-tizenegy akadémista kapott már szerepet, lépésről lépésre egyre több játékidőhöz jutnak, és továbbra is legfeljebb huszonöt éves játékosokkal szeretnénk erősíteni. A fejlődést szolgálja a Konferencialiga-szereplés, ezért bátran kell belevágni. A bajnokságban megmutattuk, hogy remek a csapatunk, itt az ideje ezt Európában is megmutatni. Ha a játékosok élvezik, az eredmény is jön. Az együttes játékereje alapján egy kört mindenképp mehetünk.”

A hétfői nyilatkozatok közben sorsolták ki az ETO harmadik körös ellenfelét (ehhez természetesen ki kell ejtenie a Pjunikot), amely a Csongvai Áront is foglalkoztató svéd, stockholmi AIK vagy az észt Paide lehet. Steven Vanharen szerint kupameccseken bármi előfordulhat, és így is készülnek: „Egy kört legalább meg szeretnénk tenni, de miért ne mennénk annál is tovább?”

Paul Anton már nagyon várja, hogy végre tétmeccseken lépjen pályára, a 34 éves csapatkapitány pedig ráerősített a sportigazgató mondataira, a játékosok is motiváltak az európai szereplés előtt.

„Örülünk, hogy végre kezdődnek a mérkőzések, nem a felkészülés a legkedvesebb időszakunk, de ez is része a játéknak – mondta Paul Anton . – Szerencsére sok meccsel készülhetünk az új idényben. Izgatottak vagyunk az új kihívás miatt, ám ezt nem nyomásként éljük meg, hanem igyekszünk élvezni. Az biztos, hogy nem játszadozni megyünk Jerevánba, mindent megteszünk, hogy továbbjussunk.”