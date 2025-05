„Rémálomból diadalmenet” – angol és spanyol sajtóreakciók a Konferencialiga-döntőre

Nem fukarkodtak a jelzőkkel a Chelsea angol válogatott középpályásával, Cole Palmerral kapcsolatban a brit lapok, amelyek szerint egyértelműen az ő szerepvállalása kellett ahhoz, hogy a Betis elleni Konferencialiga-döntőben a levegőben lógó vereség 4–1-es győzelemmé változzon.

„Hatvanöt percet mutatott az időmérő óra, amikor megfagyott a wroclawi stadion, és a Real Betis lángja kialudt” – indítja beszámolóját a The Guardian. A lap megfogalmazása szerint a borzalmas első félidőt követően ekkor lépett színre Cole (a cikket jegyző Jacob Steinberg szójátékával élve Cold) Palmer, aki úgy döntött, hogy „elege van, és jeges markával megragadta a Chelsea kezéből kicsúszni látszó meccset”. Steinberg kiemeli: a Palmerre költött 40 millió fontnál nem sok okosabb befektetése volt a londoni kékeknek.

„Elegem volt abból, hogy oldalra passzolgatunk” – idézi Palmert a The Times, amely szintén megjegyzi: az angol válogatott játékosnak gólpasszaival elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy a Chelsea a maga javára tudta fordítani a veszni látszó mérkőzést.

„Palmer a Chelsea Konferencialiga-rémálmát diadalmenetté változtatta” – írja szalagcímében a The Independent, amely szerint az összecsapás a második félidő fele táján öt perc alatt kifordult a sarkából, és a spanyolok örömjátékából Chelsea-parádévá változott.

„Cole Palmer úgy megnyomta a gombot, ahogy csak a legnagyobbak tudják, és 4–1-es győzelemre vezette a Chelsea-t” – fogalmaz Kieran Gill a Daily Mail hasábjain. A szerző megjegyzi: a londoni csapat ezzel minden európai sorozatot megnyert már, amelyben elindult. Gill arra is rámutat: sokáig úgy tűnt, Pellegrininek sikerül túljárnia protezsáltja, Maresca eszén, ám az olasz edző javítani tudta a hibáit. Egy másik cikkében a Mail arról is ír, hogy az ünneplést karaoke-partival kezdték a Chelsea-játékosok, később pedig a feleségek és a barátnők (WAGs) is bekapcsolódtak.

„Európa? Mind megvan, haver!” – harsogja a Mirror arra utalva, hogy a Chelsea a történelemben elsőként az összes létező kupát „kipipálta” a kontinensen. A lap ugyanakkor megjegyzi, a Betis vezető gólja után úgy tűnt, rúgnak még párat a spanyolok, mert irányítójuk, Isco igencsak jól húzgálta a szálakat.

Spanyolországban már érthetően más hangnemet ütöttek meg a lapok.

„Cole Palmer tehetsége romba döntötte a Betis európai álmait” – írja a Marca, amely a Betis vezetőedzőjét, Manuel Pellegrinit is idézi, aki szerint az eredmény nem tükrözte hűen a két csapat játéka közötti különbséget.

„Fájdalom. És sok-sok könny” – írja az AS hasábjain Daniel Lagos. A szerző a zöld-fehérek gyásza közepette a Betis kapusa, Adrián rövid összegzését emeli ki: „Ettől többek leszünk. Most jött el a tanulás ideje.” Lagos kiemeli: a Betis története során először jutott ilyen magasságokba Európában, sok pozitívumot mutatott a döntőben, de az is látszott, hogy nincs még azon a szinten, mint ellenfele.

„A Chelsea megcsinálta az első európai futballpókert” – írja a katalán Sport, amely megjegyzi, hogy a londoniak rekordját bárkinek nehéz lesz beállítani.

A Mundo Deportivo szerint a spanyol sportújságíró, Juanma Castano megtalálta a bűnbakot is, mégpedig a brazil szélső, Antony személyében, aki kulcsszerepet játszott a mérkőzésen, mert vele a sevillaiak „eggyel kevesebben voltak”.